Фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 26 мая.

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В 14:13 Луна превратится в яркий правильный диск. А лунный светв этой фазе, может по-разному влиять на людей.



Полнолуние в мае будет 26 числа / Фото Getty Images

Полнолуние – период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.

Организм человека в этот период максимально тратит накопленные силы. У некоторых может появиться бессонница, или повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендуется употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.