Полнолуние в июне 2021: дата и время

Полнолуние в Украине можно будет увидеть 24 июня 2021 года. А уже на следующий день Луна перейдет в фазу убывания.
Фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 24 июня.
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В 21:29 Луна превратится в яркий правильный диск. Обратите внимание, что лунное сияние в этой фазе может по-разному влиять на людей.
Полнолуние / Фото Getty Images
Полнолуние – период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.
Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница или повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендуют употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.
Благоприятные дни
В июне: 4, 8, 12, 15, 16, 21. В эти дни рекомендовано уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.
Неблагоприятные дни
В эти дни астрологи рекомендуют отложить важные дела и уделить внимание своему здоровью. В июне неблагоприятными днями считают: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27.