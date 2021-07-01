Полнолуние в июле 2021: дата и время

Полнолуние в Украине можно будет увидеть 24 июля 2021 года. А уже на следующий день Луна перейдет в убывающую стадию.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В яркий правильный диск ночное светило превратится в 5:36.

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Сияние Луны в этой фазе может влиять на людей по-разному. Полнолуние – период энергетического взрыва в нашем организме, который сказывается и на физическом состоянии. Человек в этот период максимально тратит накопленные силы.



Полнолуние 24 июля / Фото Getty Images

Благоприятные дни

В июле: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни

В эти дни астрологи рекомендуют отложить важные дела и уделить внимание своему здоровью. В июле неблагоприятные дни – это 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27.