Полнолуние в августе 2021: дата и время
Источник:24 канал
В августе 2021 года в Украине можно будет увидеть полнолуние. После этого небесное светило перейдет в убывающую стадию.
Полная Луна – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 3 августа.
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В 15:01 Луна превратится в яркий правильный диск.
День полнолуния хорош для спокойного отдыха, размышлений и рефлексии. Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов, ведь они могут привести к серьезным последствиям.
Благоприятные дни
Благоприятные дни в августе будут: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 и 31 числа
В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также начинать новые замыслы.
Неблагоприятные дни
2, 5, 8, 11, 16, 22, 25 и 30 августа не рекомендовано заниматься важными делами, а лучше уделить внимание своему здоровью.