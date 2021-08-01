Полная Луна – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 3 августа.

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В 15:01 Луна превратится в яркий правильный диск.



Полнолуние / Фото blitz

День полнолуния хорош для спокойного отдыха, размышлений и рефлексии. Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов, ведь они могут привести к серьезным последствиям.

Благоприятные дни

Благоприятные дни в августе будут: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 и 31 числа

В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также начинать новые замыслы.

Неблагоприятные дни

2, 5, 8, 11, 16, 22, 25 и 30 августа не рекомендовано заниматься важными делами, а лучше уделить внимание своему здоровью.