Полнолуние в Украине можно будет увидеть 27 апреля 2020 года. С 28 апреля Луна перейдет в убывающую стадию.

Лунная фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 27 апреля.

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В 06:33 Луна превратится в яркий правильный диск.

Влияние полнолуния на людей, животных и природу

Полнолуние – время бессонницы. И не потому, что вас мучают кошмары, а потому что энергия просто выплескивается из организма, но что с этим делать, не знаешь. В голову лезут разные непрошеные мысли, хочется чего-то большего, например, большой любви, страсти, много денег или чего-то такого, чтобы не прокис адреналин, которого в это время есть в избытке.

– время бессонницы. И не потому, что вас мучают кошмары, а потому что энергия просто выплескивается из организма, но что с этим делать, не знаешь. В голову лезут разные непрошеные мысли, хочется чего-то большего, например, большой любви, страсти, много денег или чего-то такого, чтобы не прокис адреналин, которого в это время есть в избытке. Полный месяц возбуждает нервную систему не только у человека, но и у животных, повышая раздражительность, вспыльчивость, жажду действий, тоску, недовольство.

не только у человека, но и у животных, повышая раздражительность, вспыльчивость, жажду действий, тоску, недовольство. На полнолуние бурно реагирует и вся природа. Катастрофы, ураганы, наводнения, аварии – все отмечает силу Полнолуния.



Полнолуние / Фото unsplash

Как следует вести себя в полнолуние