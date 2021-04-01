Полнолуние в апреле 2021 года: дата и время
Полнолуние в Украине можно будет увидеть 27 апреля 2020 года. С 28 апреля Луна перейдет в убывающую стадию.
Источник:24 канал
Лунная фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 27 апреля.
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В 06:33 Луна превратится в яркий правильный диск.
Влияние полнолуния на людей, животных и природу
- Полнолуние – время бессонницы. И не потому, что вас мучают кошмары, а потому что энергия просто выплескивается из организма, но что с этим делать, не знаешь. В голову лезут разные непрошеные мысли, хочется чего-то большего, например, большой любви, страсти, много денег или чего-то такого, чтобы не прокис адреналин, которого в это время есть в избытке.
- Полный месяц возбуждает нервную систему не только у человека, но и у животных, повышая раздражительность, вспыльчивость, жажду действий, тоску, недовольство.
- На полнолуние бурно реагирует и вся природа. Катастрофы, ураганы, наводнения, аварии – все отмечает силу Полнолуния.
Полнолуние / Фото unsplash
Как следует вести себя в полнолуние
- При воздействии полной Луны на человека не рекомендуется принимать ответственные решения, ходить с непокрытой головой и спать в лунном свете.
- Следует быть осторожными с медикаментами, ведь лекарства, принятые в полнолуние, действуют сильнее, проявляя свои побочные эффекты.
- Также во время полнолуния растет количество дорожно-транспортных происшествий, тяжелых преступлений, немотивированных ссор и хулиганских выходок.
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