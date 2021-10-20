Полнолуние 20 октября 2021 года
Источник:24 канал
Луна – это единственный естественный спутник планеты Земля. Иногда его называют Ночным светилом. Однако освещать людям путь ночью не всегда получится, так как у Луны постепенно меняются фазы. Только в полнолуние, которое наступает примерно каждые 29 дней, спутник светит с максимальной силой.
Фазы меняются в следствии постепенного движения Луны вокруг Земли. Это приводит к разного уровня освещенности поверхности спутника Солнцем. В момент, когда Луна расположена на противоположной от Земли линии Солнце – Земля наступает полнолуние. 20 октября 2021 года восхождение Луны состоится около 18:30. Точное время зависит от того, где именно будет находиться наблюдатель. Заход полной Луны состоится около 8:30 утра 21 октября 2021 года.
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Подробнее о полнолунии 20 октября 2021 года
Следует отметить, что Луна будет находиться в созвездии Рыб, однако к концу своей ночного путешествия сместится к созвездию Кита.
Лучшее время для астрономических наблюдений наступит примерно в 23:30 20 октября –3:30 21 октября. Именно тогда спутник будет находиться близко к своему зениту, которого он достигнет в 1:27 21 октября. В такое время наблюдению в телескоп или бинокль атмосфера мешает меньше, чем когда спутник находится близко к горизонту.
Но нужно отметить, что в телескоп Луна выглядит довольно ярким объектом. А во время полнолуния детали на ее поверхности рассмотреть сложнее, чем когда она находится в какой-то фазе. Дело в том, что во время "неполной" Луны детали рельефа легче рассмотреть из-за образования тени на поверхности.
Снизу от Луны можно будет увидеть яркую звезду Альриша, которая является "альфой", то есть самой яркой звездой созвездия Рыб. Выше и левее Луны, в созвездии Овна, в телескопы или бинокли можно разглядеть Уран. Советуем воспользоваться вам для этого картой звездного неба.Следующее полнолуние наступит 19 ноября 2021 года. Самое интересное, что тогда произойдет неполное лунное затмение, которое совпадает с моментом лунного апогея – расположением на точке околоземной орбиты, которая наиболее удаленной от Земли.