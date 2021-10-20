Фазы меняются в следствии постепенного движения Луны вокруг Земли. Это приводит к разного уровня освещенности поверхности спутника Солнцем. В момент, когда Луна расположена на противоположной от Земли линии Солнце – Земля наступает полнолуние. 20 октября 2021 года восхождение Луны состоится около 18:30. Точное время зависит от того, где именно будет находиться наблюдатель. Заход полной Луны состоится около 8:30 утра 21 октября 2021 года.

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Изменение фаз Луны: смотреть видео онлайн

Подробнее о полнолунии 20 октября 2021 года

Следует отметить, что Луна будет находиться в созвездии Рыб, однако к концу своей ночного путешествия сместится к созвездию Кита.

Лучшее время для астрономических наблюдений наступит примерно в 23:30 20 октября –3:30 21 октября. Именно тогда спутник будет находиться близко к своему зениту, которого он достигнет в 1:27 21 октября. В такое время наблюдению в телескоп или бинокль атмосфера мешает меньше, чем когда спутник находится близко к горизонту.

Но нужно отметить, что в телескоп Луна выглядит довольно ярким объектом. А во время полнолуния детали на ее поверхности рассмотреть сложнее, чем когда она находится в какой-то фазе. Дело в том, что во время "неполной" Луны детали рельефа легче рассмотреть из-за образования тени на поверхности.

Снизу от Луны можно будет увидеть яркую звезду Альриша, которая является "альфой", то есть самой яркой звездой созвездия Рыб. Выше и левее Луны, в созвездии Овна, в телескопы или бинокли можно разглядеть Уран. Советуем воспользоваться вам для этого картой звездного неба.

Следующее полнолуние наступит 19 ноября 2021 года. Самое интересное, что тогда произойдет неполное лунное затмение, которое совпадает с моментом лунного апогея – расположением на точке околоземной орбиты, которая наиболее удаленной от Земли.