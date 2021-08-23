Вокруг Земли есть так называемые радиационные пояса Ван Аллена. Внешний радиационный пояс состоит в большинстве из высокоэнергетических электронов. Линии магнитной индукции этого пояса "выходят" прямо из полюсов Земли. И по этим линиям электроны могут достигать атмосферы, ионизируя ее. Мы это можем наблюдать в виде полярного сияния.

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Полярное сияние над Аляской: смотреть видео онлайн

"Высыхания" озонового слоя

Группа ученых под руководством профессора Yoshizumi Miyoshi проанализировала влияние высокоэнергетических электронов, которые становятся причинами полярного сияния, на озоновый слой Земли.

Оказалось, что электроны словно "высушивают" озоносферу, что может приводить к изменениям климата. Интенсивнее всего процесс "высушивания" происходит во время полярных сияний. Чтобы это выявить, ученые использовали целую плеяду разнообразных научных инструментов.

Использовав имеющуюся информацию, ученые провели компьютерное моделирование процесса. Оказалось, что электроны могут попадать в атмосферу в широком диапазоне энергий: от нескольких килоэлектронвольтов до мегаэлектронвольтов. Эти электроны несут достаточно энергии, чтобы проникнуть в нашу атмосферу и оказаться на высоте 60 километров. Компьютерное моделирование показало, что электроны сразу же истощают озоносферу, "высушивая" около 10% локального озона.

Поскольку бомбардировки атмосферы электронами происходит постоянно, то и деградация озонового слоя может быть очень значительна. Ученые будут продолжать наблюдения, чтобы больше узнать о влиянии электронов на озоновый слой и климат Земли.

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