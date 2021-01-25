Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу поинтересовался о мерах, которые предпринимает Евросоюз для сохранения личной информации пользователей в связи с обновлением политики WhatsApp. Оказывается, покупая мессенджер в 2014 году, Facebook пообещала не совмещать данные из двух приложений.

Корпорация Марка Цукерберга планировала обновить свою политику конфиденциальности 8 февраля, согласно которой WhatsApp, который является частью компании, будет обмениваться данными с другими сервисами Facebook. Это стало причиной споров и обсуждений по всему миру, а впоследствии и массовой миграции пользователей в другие мессенджеры, в частности, Telegram и Signal, поэтому позже обновление было экстренно перенесено на 3 месяца, пишет 24 канал.

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Детали запроса

Энгин Эроглу в своем запросе в Европарламент поинтересовался, ведется ли расследование изменений в условиях пользования мессенджером со стороны органов безопасности. В 2014 году корпорация приобрела мессенджер за 19 миллиардов долларов, а Еврокомиссия признала сделку по слиянию компаний законными. Но, по мнению депутата, сложившаяся ситуация позволяет пересмотреть этот вопрос.

Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен другим продуктам компании Facebook,

— отметил депутат.

Новые условия пользовательского соглашения также стали причиной антимонопольного расследования против Facebook и WhatsApp в Турции. А британский специалист в области кибербезопасности Зак Доффман выяснил, что Facebook интересуется слишком огромным количеством информации, по которой не составит труда свести на нет приватность пользователя.