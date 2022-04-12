Полиция задержала администраторов сайта заказных убийств: он оказался мошенническим

Порой преступники обманывают даже других преступников. Пятеро мужчин организовали незаконный бизнес, обещая выполнить заказ на убийство. Всех задержала румынская полиция.

Пятерка хитрых дельцов заправляла самым известным сайтом заказных убийств в даркнете, который носил имена Besa Mafia, Camorra Hitman, а с недавних пор — Hitman Marketplace №1. Ресурс действительно был фальшивкой, ведь никаких киллеров администраторы сайта не знали. Однако это не мешало им брать за поиск исполнителей от 5000 до 20 000 долларов в биткоинах.

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Мошенники против убийц

Сайт, созданный еще в 2010-х, предлагал свести заказчика и исполнителя убийства.

Пользователей попросили предоставить данные о целях, информацию о том, как и когда должно произойти убийство, а затем просили уплатить "комиссию" в биткоинах.

По данным правоохранителей, за долгие годы работы администрация приняла тысячи заказов и нашла множество платных клиентов.

Мужчины заказывали убийства своих жен, деловые партнеры искали убийц для своих коллег, человек, потерявший деньги на сайте спортивных ставок, попросил убить представителя службы поддержки, отказавшегося помочь в возвращении средств, нашелся даже тот, кто заказал убийство 14-летнего подростка.

И хотя сам бизнес был мошенническим, клиенты приходили с вполне серьезными ожиданиями, не зная, с кем имеют дело.

Как сообщает Румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), рейды и задержания были проведены по запросу американских властей. Министерство национальной безопасности США и ФБР расследовали дела, связанные с этим ресурсом. Многие подробности о Besa Mafia стали известны еще в 2016 году, когда сайт взломали, а информация о пользователях сайта и их заказах стала достоянием общественности.

В результате, в ходе операции правоохранителей, были задержаны не только пять администраторов, но и четыре свидетеля.