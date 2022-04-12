Полиция Сан-Франциско попыталась задержать беспилотный автомобиль: вот, что из этого вышло

Два месяца назад стартап Cruise позволил жителям Сан-Франциско ездить на своем беспилотном роботакси. Одна из машин уже успела "поспорить" с полицией.

Комическая ситуация произошла в начале апреля. Ролик изначально был опубликован в Instagram, однако позже разлетелся по всем новостям. Пользователь зафиксировал взаимодействие между полицейским управлением Сан-Франциско и автономным транспортным средством, который остановили из-за выключенных фар.

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Что произошло

Остановив автомобиль в темное время суток, полицейский подходит к его окну, безуспешно пытается открыть дверь, а затем возвращается к своей патрульной машины.

Автономное транспортное средство, зафиксировав своими датчиками отсутствие людей и объектов поблизости и не понимая ситуации, начинает уезжать.

Может показаться, что дальше зрителя ждет настоящая полицейская погоня, однако машина практически сразу съезжает на обочину и снова останавливается.

Полицейские подъезжают сзади, выходят из машины, а затем ходят вокруг автомобиля, вероятно пытаясь понять, как включить его фары или открыть заблокированную дверь.

Как объяснил The Verge представитель Cruise Аарон Маклир, беспилотный автомобиль начал двигаться не для того, чтобы сбежать от полиции — он пытался найти более безопасное место для остановки. Большинству водителей-людей, такой маневр вряд ли сошел бы с рук. Маклир также подтвердил, что полиция остановила автомобиль из-за того, что у него не были включены фары, и говорит, что компания с тех пор устранила проблему.

Офицер связался с персоналом Cruise и никакого предупреждения выдано не было. Мы тесно сотрудничаем с SFPD над тем, как взаимодействовать с нашими транспортными средствами, и у нас есть специальный номер телефона, по которому они могут звонить в подобных ситуациях,

– говорит Маклир.

Специалисты стартапа не знают, что заставило автомобиль работать без фар. Возможно, функция автоматического включения не сработала, потому что вокруг было слишком ярко. В любом случае представители выразили свою обеспокоенность ситуацией, ведь беспилотникам разрешено ездить только с 10 вечера до 6 утра, что, очевидно, делает фары очень важными.

Cruise – дочерняя компания General Motors. Она использует технологию лидаров для обеспечения автономности своих автомобилей. С 2017 года автомобили перевозят сотрудников.