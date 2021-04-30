Когда робота Digidog (Дилидог – так его назвали в полиции) решили использовать на службе, инспектор полиции Фрэнк Дигиакомо сказал: "Этот пес будет служить на благо мирных жителей, защищать их и защищать офицеров".

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Spot на службе у полиции

За 2021 год "робокоп" использовался в двух операциях. В первом случае, 23 февраля, была операция по спасению заложников, тогда преступники захватили людей против их воли и удерживали в одной из квартир. Дигидога, оснащенного камерой и фонарями, запустили внутрь помещения, в результате, все обошлось без жертв, а преступники просто сбежали, видимо, испугавшись робота.

Второй случай использования произошел 13 апреля: при задержании некоего мужчины робопес использовался в роли наблюдателя.

Робот Digidog не продержался в полиции и года / Фото NYPD

Почему робота "уволили со службы

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на департамент полиции, по их мнению робот выглядит слишком агрессивно и может нанести очень немалый вред подозреваемым. Член городского совета Бен Каллос и Кори Джонсон потребовали у полиции предоставить все данные и записи используемого робота.

В свою очередь полиция заявила, что 22 апреля их контракт с Boston Dynamics истекает и продлен не будет. Хотя по планам сотрудничество должно было продолжиться.

Интересно. Разработчики из Boston Dynamics прокомментировали это событие заявив, что их роботы не предназначены для насилия или запугивания людей и животных и просто физически не могут никому навредить.