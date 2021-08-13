Паника на улицах Гонолулу: полиция использовала роботов Boston Dynamics для работы с бездомными

Роботов Boston Dynamics применяют в самых разных ситуациях, что время от времени вызывает споры относительно этичности, так как иногда такие компаньоны правоохранителей пугают людей. Однако ситуация в Гонолулу подняла настоящую панику.

Полиция в Гонолулу использовала робособак для измерения температуры в лагере для бездомных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Эти действия привели к панике среди определенных групп, которые считают, что полиция будет использовать роботов в агрессивных и бесчеловечных целях.

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Что происходит

Департамент полиции объяснил, что роботы защищают и работников, и жителей лагеря, измеряя температуру тела и помогая в выявлении новых больных. Это лишь еще один инструмент, призванный уберечь спасателей от опасности, вроде дронов или роботов на колесах. По словам полицейских, они редко применяют подобные технологии, и еще не было ни одного человека, который бы пожаловался, что "это страшно или тревожно".

Однако недовольные граждане уверены: после окончания пандемии роботы вернутся с гораздо более страшными целями.

Поскольку эти люди бездомные, это считается нормальным. В какой-то момент [роботы] снова появятся для других целей после того, как пандемия закончится,

– говорит Чонук Ким, юридический директор Гавайского Союза защиты гражданских свобод.

Есть большая вероятность, что полиция откажется от дальнейшего использования технологии Boston Dynamics, как это произошло ранее в Нью-Йорке, где после протестов полиция была вынуждена расторгнуть контракт на аренду робопса, применив его всего несколько раз. Одним из случаев его использования была доставка еды и воды заложникам при захвате здания террористами.

Как бы там ни было, но это очень полезная технология, которая обычно помогает разнообразным коммунальным службам осматривать опасные места, где после разного рода катастроф могут оставаться уцелевшие люди.