Полиция Египта задержала робота-художницу: ее заподозрили в шпионаже
Источник:The Guardian
Египетская полиция заподозрила робота Ай-Ду в шпионаже из-за наличия у нее глаз с вмонтированными камерами. Машину везли на художественную выставку, которая началась 21 октября в Великой пирамиде Гизы.
Ай-Да – британская разработка, которая является первой в своем роде. Ее описывают как "видение будущего". Она умеет рисовать, придумывать и создавать собственные скульптуры и другие произведения искусства.
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Почему задержали Ай-Ду
- Причиной задержания стало подозрение в шпионаже, поскольку у робота есть модем и камеры в глазах.
- Они используются для рисования – специальные алгоритмы обрабатывают то, что она "видит".
- Кроме того, пограничники подумали, что Ай-Да способна вести разговор.
Робота удерживали вместе с ее произведениями в течение 10 дней и отпустили только 20 октября, за день до открытия выставки "Вечность — это сейчас". Над ее освобождением работал лично британский посол.
Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация ироничная, потому что цель Ай-Ды – предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а ее задержали только из-за того, что она робот,
– говорит Эдайн Миллер, создатель ИИ-художницы.