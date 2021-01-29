Полиция Дубая начала раскрывать преступников среди подозреваемых с помощью электронной активности мозга. Технология получила название "Memory-Print".

Источник: khaleejtimes

Устройство, разработанное для этих целей, уже испытали в рамках реального расследования.

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Как происходило расследование

Убийство произошло на складе, где ежедневно работало несколько человек. Сначала полиция установила всех людей, которые могли быть причастны. Затем во время допроса была использована новая технология. На подозреваемых в убийстве надели датчики и показали изображения, часть из которых была связана с материалами дела.

Машина может распознать, когда подозреваемый видит фотографии, инструменты или оборудование, которые он или она могли использовать в преступлении. Это помогло бы полиции определить, можно ли считать лицо подозреваемым или нет. Увеличение волн P300 происходит непосредственно, когда человек видит вещи, которые вызывают память о том, что произошло,

– объяснил судебный психолог Мухаммад Исса Аль Хаммади, директор департамента криминологии.

Во время эксперимента прибор зафиксировал, что у одного из испытуемых при взгляде на снимок орудия преступления изменилась электроэнцефалограмма. После этого его отправили на допрос, где он признался в содеянном, дав показания об обстоятельствах своих действий.

Это означало, что он запомнил инструмент,

– пояснил Аль Хаммади.

Как сообщила полиция Дубая, технологию доводили до финального вида в течение года, прежде чем начать применять на практике. И это был первый реальный случай, в котором преступление было раскрыто с помощью изучения изменения электрической активности мозга человека, прямо связанного с определенным событием.