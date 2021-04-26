Полиция тоже умеет шутить. После того как о найденной консоли написали в твиттере, эта история стала героем сюжета новостей на американском телеканале Fox 13 News.

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Что произошло

Первый твит об этой истории в учетной записи BountifulCityPD появился 21 апреля. В нем сотрудники полиции приглашали владельцев консоли забрать свое имущество.

Мейсон и Али, кто-то нашел ваш Nintendo Switch в парке Норт-Каньон и передал его нам. Я побил все свои рекорды и потратил все золотые монеты, и теперь мне скучно, так что вы можете прийти и забрать консоль,

– написал один из полицейских, по имени Жубер, в твиттере отделения полиции, указав номер дела, по которому владельцы могут забрать Switch.

Позже там же сообщили, что консоль вернулась к своим хозяевам, но сначала в нее поиграл другой страж порядка, которого зовут Сенборн. Он сумел вернуть часть монеток, потраченных коллегой.

Смотрите сюжет Fox 13 News об этой ситуации: видео на английском