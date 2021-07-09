Собираем нужные вещи с Pack Point

Как это часто бывает: весь вечер собираешь чемодан, а по дороге в аэропорт вспоминаешь, что забыл взять теплую одежду. Приложение Pack Point поможет не забыть вещи, фактически составив список за вас.

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С Pack Point вы никогда не забудете нужные вещи / Скриншот

Можно выбрать вариант поездки, и приложение подскажет, что вам понадобится в зависимости от продолжительности и погоды. Можно добавить виджет на рабочий стол, чтобы всегда держать ситуацию на контроле. Кроме того, приложение поможет вам организовать свой багаж так, чтобы не переплачивать за избыточный вес и сэкономить ваши деньги.

Скачать Pack Point можно по этой ссылке.

Выбираем необычное место для ночлега с park4night

Если вы хотите попробовать что-то новое, то арендуйте место для ночлега в автодоме! Пользоваться можно бесплатно через интернет. За 2 евро в месяц вы также получите доступ к офлайн базе.



park4night поможет заночевать в необычном месте без усилий / Скриншот

Скачать park4night можно по этой ссылке.

Заблудиться? MAPS.ME поможет найти выход

Удобный навигатор, который постоянно обновляется благодаря OpenStreetMap. Карты настолько подробны, что найти на них можно абсолютно все, и это не шутки – на картах не редко указаны места расположения скамеек и даже мусорников.



MAPS.ME – пожалуй самые подробные карты в мире / Скриншот

В MAPS.ME есть офлайн режим, если вы не пользуетесь интернетом в другой стране. Это удобно тем, что вы можете сохранить в памяти нужный город или страну перед отъездом, не тратя денег на местную sim-карту. Так можно существенно сэкономить и не заблудиться.

Скачать MAPS.ME можно по этой ссылке.

Билеты на автобус всегда в кармане с FlixBus

Приложение для покупки недорогих билетов на автобусы по всей Европе. Не нужно ничего распечатывать – достаточно лишь показать QR-код на входе в транспорт.



Приобрести билеты можно сразу в приложении выбрав нужный маршрут / Скриншот

Благодаря встроенной карте можно отслеживать местоположение своего автобуса. Есть дневные и ночные рейсы.

Скачать FlixBus можно по этой ссылке.

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Планируем маршрут и покупаем билеты с приложением Omio

Удобное и крайне простое приложение для покупки билетов на автобус, поезд или самолет. Приложение не взимает дополнительную плату и сбор. С его помощью вы подберете необходимый вид транспорта для вашего маршрута.



Omio покажет все виды транспорта для вашего маршрута и стоимость проезда / Скриншот

Для поездки не нужно печатать билет, достаточно электронного варианта прямо в приложении, как и в предыдущей программе.

Скачать приложение Omio можно по ссылке.

Общественный транспорт с Citymapper

Отличный навигатор общественным транспортом. Достаточно лишь выбрать начальную и конечную точки маршрута, и приложение подскажет, как и чем добраться до места назначения. Приложение удобно еще и тем, что оно сразу показывает цены на проезд и где находится ваш автобус.



Citymapper поможет сориентироваться в общественном транспорте / Скриншот

Скачать приложение Citymapper можно по ссылке.

Найдите общий язык с Google Переводчиком

Обычный, на первый взгляд, Google Переводчик способен изрядно помочь найти общий язык людям, которые ни слова не понимают на языке собеседника. Приложение можно использовать офлайн, предварительно загрузив необходимый пакет языка. Работает быстро, разобраться не составит труда.



Google Переводчик – необходимое приложение в ассортименте путешественника / Скриншот

Еще одной полезной функцией приложения является "перевод на лету". Программа позволит прочитать буклеты, вывески, меню и другие материалы, напечатанные на непонятном для вас языке. При чем делает она это практически на ходу, достаточно выбрать нужный режим и навести камеру на объект.

Скачать Google Переводчик можно по этой ссылке.

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Ищем самолет с FlightRadar24

Отслеживайте, что сейчас пролетает над вами и на какой высоте, где летит ваш знакомый или подруга и с какой скоростью. За дополнительную плату можно посмотреть весь маршрут в 3D и даже из кабины пилота.



Иногда FlightRadar24 позволяет отследить, где именно находится рейс задерживается / Скриншот

Скачать FlightRadar24 можно по этой ссылке.

Пусть ваши летние путешествия будут незабываемыми, а с этими приложениями еще и удобными и легкими.