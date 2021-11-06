Полезные пластиковые пакеты: ученым удалось превратить вредные отходы в топливо

Полиэтиленовые пакеты и бензин – одни из причин экологических изменений в мире, поэтому эксперты часто призывают ограничить или отказаться от их использования. Но исследователям из США удалось превратить пластик в более экологичное топливо.

Ученым из Калифорнийского государственного политехнического института удалось создать процесс, который превращает полиэтилен в вещество, похожее на дизельное топливо.

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Новое открытие может предотвратить загрязнение окружающей среды и изменение климата.

Насколько пластик влияет на экологию Ежегодно люди производят примерно Ежегодно люди производят примерно 300 миллионов тонн пластиковых отходов, утверждают эксперты. Пластик – очень прочный материал, поэтому может разлагаться до 1000 лет. В результате гигантские пятна пластика загрязняют океаны и разрушают флору и фауну.

Авторы исследования использовали метод каталитического пиролиза, чтобы превратить пластиковые пакеты в новый вид топлива. Ученые объясняют, что пластик разлагается на вещество при отсутствии кислорода, что более экологично, чем классическое топливо.

Команда взяла переработанный пластик и превратила его в пар, используя экстремальное тепло. Сочетание этого с химическим катализатором превратило его в топливное вещество.

Ученые переработали пластиковые пакеты в горючее / Фото Journal of Renewable and Sustainable Energy

По словам автора исследования Минхена Ли, инновационной частью эксперимента стал катализатор, который обеспечил разложение пластика.

Катализатор имеет решающее значение для этого конкретного процесса. Для получения желаемого топливного продукта при относительно мягких температурах нужен только он,

– отметил эксперт.

Команда ученых работала с температурами почти в 500 градусов. Катализатор использовали в сочетании с реактором, который может разбить пластиковые пакеты.

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Исследователи считают, что этот процесс производства топлива будет работать с другими отходами: перегноем, отработанным моторным маслом и другими отходами.

Этот процесс пиролиза является окончательным шагом в уменьшении зависимости от ископаемого топлива,

– отметил Ли.

Ученые попытаются оптимизировать свои методы преобразования пластика, чтобы производить топливо из проблемного материала.