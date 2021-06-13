Вирус – это набор белков и генетической информации, который воспроизводится в клетках другого организма. Вирусы являются облигатными паразитами, что означает, что они не могут размножаться самостоятельно. Также нельзя с уверенностью сказать, живые они или неживые. А еще вирусы удачно переносят генетическую информацию между разными видами.

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Вирус Гепатита В / Фото Wikipedia

Чем полезны вирусы

Вирус проникает в клетки другого живого организма, где может позаимствовать для себя часть генетической информации хозяина. Этот кусочек информации может переноситься вирусами тысячи и миллионы лет. Но через определенное время вирус может передать эту информацию другому организму, на котором он паразитирует.

Такая передача чужой генетической информации может никак не повлиять на вид. А может повлиять положительно. Ученые считают, что генетическая информация, которая была включена в наши геномы миллионы лет назад вирусами, в результате дала животным возможность образовать плаценту. Без этого вируса беременность, которую мы знаем, была бы невозможна.

Исследователи утверждают, что на ранних этапах эволюции вирусы были одним из важнейших ее факторов. Благодаря вирусам происходил обмен генетической информации между различными видами, который при обычных условиях был бы невозможным. Это создало значительное генетическое разнообразие и значительно способствовало эволюционным процессам.