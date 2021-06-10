Назад в будущее: британская компания предлагает передвигаться на дирижаблях

Британская компания Hybrid Air Vehicles предлагает использовать дирижабли, чтобы перевозить пассажиров. Такое решение вызвано желанием снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.

Hybrid Air Vehicles (HAV), обнародовала планы относительно серии ближнемагистральных рейсов, которые позволят путешествовать на борту дирижабля Airlander 10. Вероятно, маршруты будут включать такие города, как Ливерпуль, Белфаст, Осло, Стокгольм и Барселона. В HAV утверждают, что такие полеты сведут углеродный след одного человека к минимуму, чем в случае, если бы человек путешествовал самолетом.

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Презентация дирижабля Airlander 10: смотреть видео онлайн

Что известно о дирижабле Airlander 10

Дирижабль может поднять в воздух до 10 тонн груза.

Скорость движения составит около 90 километров в час.

Дальность полета составит 7 400 километров.

Вместительность дирижабля составляет 90 пассажиров.

Компания Hybrid Air Vehicles будет предлагать не только пассажирские перевозки, но и экскурсионные туры. Дирижаблями можно присылать несрочные грузы. Главным преимуществом такой инновации будет то, что машина может сесть на необорудованную площадку.

Поскольку одной из главных задач компании HAV было уменьшение количества выбросов углекислого газа в атмосферу и борьба за экологию, то у некоторых специалистов возникли вопросы относительно того, почему дирижабль наполняется гелием.

Основным источником производства гелия является добыча нефти и газа. Главным двигателем для будущей отрасли дирижаблей является уменьшение выбросов углекислого газа. А современная индустрия дирижаблей на основе гелия должна будет рассчитывать на нефтегазовую промышленность. В этом нет смысла,

– делится мнением исследователь Международного института прикладного системного анализа в Австрии Джулиан Хант.

Более экологичной альтернативой гелию может быть водород. Но водород – это легковоспламеняющееся опасное вещество. Трагедия дирижабля "Гинденбург" тому подтверждение.

Джулиан Хант уверен, что возвращение дирижаблей не произойдет. Однако Майк Дарем, технический директор HAV, настроен решительно, и компания готовится к выходу в свет Airlander 10. В будущем планируется построить Airlander 50, который сможет принимать до 50 тонн груза.