Напомним, что небольшой вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету на борту ровера Perseverance. С тех пор аппарат готовился к тестовому полету в атмосфере Марса, с целью подтверждения концепции возможности полетов аналогичных аппаратов.
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Испытательный полет марсианского вертолета Ingenuity
Первый полет планировалось осуществить еще 11 апреля, однако в ходе тестов была обнаружена аномалия в работе бортовых систем, из-за чего запуск вертолета пришлось отложить на 14 апреля.
Как теперь сообщается, для решения проблемы нужно обновление программного обеспечения летательного аппарата. Специалисты NASA сейчас работают над соответствующим апдейтом, который после тестирования будет загружен в память Ingenuity.
После обновления программного обеспечения, вертолет взлетит, сделав первый в истории винтовой полет за пределами Земли. Камеры как самого дрона, так и ровера будут работать во время этого небольшого, но исторического, взлета, поэтому точно будут фото, а возможно даже видео. Если все пойдет удачно, дальше Ingenuity сделает уже более сложные полеты по заранее заданным маршрутам.