Полет марсианского вертолета Ingenuity отменили из-за аномалий: что случилось

Запланированный на 18 сентября 14-й полет марсианского вертолета Ingenuity не состоялся из-за обнаруженной аномалии в работе некоторых элементов летающего аппарата. В указанный день команда миссии Ingenuity планировала поднять вертолет в атмосферу Марса с измененными характеристиками.

Зачем инженеры изменили характеристики Ingenuity

Команда планировала поднять вертолет при большей скорости вращения его лопастей – около 2700 оборотов в минуту вместо привычных 2537. Изменения в работу вертолета были внесены из-за того, что со сменой сезонов марсианская атмосфера в регионе, где работает вертолет, становится еще более разреженной и поэтому требует от его винтов большей отдачи для создания подъемной силы.

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Предварительно команда миссии провела наземные испытания несущих винтов 15 сентября, раскрутив их до скорости 2800 оборотов в минуту. Однако в запланированный день полета машина так и не поднялась в воздух.

Во время предпусковой проверки Ingenuity обнаружил аномалию в работе двух небольших сервоприводов, что является частью подъемного механизма. Поэтому машина сделала то, что от нее требуется в таких случаях – она отменила запуск,

– прокомментировал произошедшее Яакко Каррас, заместитель начальника операций Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

Почему Ingenuity не смог взлететь

В Ingenuity шесть сервоприводов, по три на каждый из двух винтов. Маленькие моторы регулируют его наклон, позволяя вертолету управлять полетом.

Анализ предполетных испытаний 18 сентября показал, что два сервопривода Ingenuity несколько колебались во время проверки. Эта проблема, однако, не всегда повторяется: в ходе повторных испытаний 21 и 23 сентября в работе системы сервоприводов не было обнаружено ничего необычного. Руководство миссии рассчитывает, что полеты Ingenuity можно будет возобновить уже совсем скоро.