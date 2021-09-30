Зачем инженеры изменили характеристики Ingenuity

Команда планировала поднять вертолет при большей скорости вращения его лопастей – около 2700 оборотов в минуту вместо привычных 2537. Изменения в работу вертолета были внесены из-за того, что со сменой сезонов марсианская атмосфера в регионе, где работает вертолет, становится еще более разреженной и поэтому требует от его винтов большей отдачи для создания подъемной силы.

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Предварительно команда миссии провела наземные испытания несущих винтов 15 сентября, раскрутив их до скорости 2800 оборотов в минуту. Однако в запланированный день полета машина так и не поднялась в воздух.

Во время предпусковой проверки Ingenuity обнаружил аномалию в работе двух небольших сервоприводов, что является частью подъемного механизма. Поэтому машина сделала то, что от нее требуется в таких случаях – она отменила запуск,

– прокомментировал произошедшее Яакко Каррас, заместитель начальника операций Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

В Ingenuity шесть сервоприводов, по три на каждый из двух винтов. Маленькие моторы регулируют его наклон, позволяя вертолету управлять полетом.

Почему Ingenuity не смог взлететь

Анализ предполетных испытаний 18 сентября показал, что два сервопривода Ingenuity несколько колебались во время проверки. Эта проблема, однако, не всегда повторяется: в ходе повторных испытаний 21 и 23 сентября в работе системы сервоприводов не было обнаружено ничего необычного. Руководство миссии рассчитывает, что полеты Ingenuity можно будет возобновить уже совсем скоро.

Стоит отметить, что это не первая ситуация, когда Ingenuity не смог подняться в воздух. Проблемы у марсианского вертолета возникали и раньше, однако команде до сих пор удавалось их довольно легко решать. Напомним, что главной задачей вертолета было лишь пережить приземление и взлететь в атмосферу Марса всего один раз – по состоянию на сегодняшний день аппарат совершил 13 полетов и важную миссию по разведке места исследования для марсохода Perseverance.