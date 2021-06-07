Джефф Безос летит в космос: известна дата

Миллиардер Джефф Безос – более известный, как генеральный директор Amazon. Да он еще и фанат всего, что касается космической тематики. Под его эгидой снимается сериал The Expanse, Джефф профинансировал экспедицию на дно Атлантического океана, чтобы поднять двигатели ракеты Saturn V, а еще Безос – глава компании Blue Origin, на корабле которого он и полетит в космос.

Информация о предстоящем полете главы компании Amazon появилась на его странице в сети Instagram. Там Джефф Безос сообщает, что 20 июля 2021 года отправится в космос на своей суборбитальной ракете New Shepard.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Самое большое приключение с моим лучшим другом,

– написал Безос на своей странице в Instagram.

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Что известно о полете 20 июля 2021 года