Информация о предстоящем полете главы компании Amazon появилась на его странице в сети Instagram. Там Джефф Безос сообщает, что 20 июля 2021 года отправится в космос на своей суборбитальной ракете New Shepard.
С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Самое большое приключение с моим лучшим другом,
– написал Безос на своей странице в Instagram.
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Что известно о полете 20 июля 2021 года
- Этот полет – суборбитальный. То есть корабль не выйдет на орбиту вокруг Земли.
- Это будет первый полет New Shepard с пассажирами на борту.
- Одно место розыгрывается на онлайн-аукционе.
- Всего капсула New Shepard вмещает 6 туристов.
- Во время полета капсула преодолеет высоту 100 километров над уровнем моря.
- Каждый турист, который преодолеет границу 100 километров формально будет считаться астронавтом.