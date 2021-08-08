NASA готовится лететь на Марс: начался набор высокомотивированных лиц для исследования

Наблюдая за темпами построения космического корабля Илона Маска Starship понимаешь, что база на Марсе – это вопрос ближайших двух десятилетий. Кроме Маска на Марс посматривает и NASA. В агентстве к вопросу подходят немного тщательнее. Поэтому там уже начинают готовиться к долговременным миссиям, которые подвергнут людей, как бы это не звучало, нечеловеческим испытаниям.

Полет к Марсу и длительное пребывание на его поверхности – это задача не из простых. Кроме "банальных" якобы слабой гравитации, радиации, ограничений в еде и воде могут возникнуть и более сложные проблемы. Речь идет о морально-психологическом состоянии астронавтов, которые будут находиться на марсианской базе и их способности преодолевать трудности. Чтобы исследовать это в NASA объявили о начале длительного эксперимента. Его участники будут 1 год жить в закрытом помещении, которое будет имитировать базу людей на Марсе.

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Марсианская база в воображении художника / Фото NASA

Условия отбора участников конкурса

Быть гражданином США или постоянным жителем страны.

Возраст кандидата должен быть от 30 до 55 лет.

Хорошо владеть английским языком.

Кандидат не должен курить.

Хорошее физическое состояние.

Степень магистра в области STEM (инженерия, физика, биология, информатика, математика). 2 года стажа в области STEM-наук.

Требование к степени магистра может быть заменено 2 годами докторской программы в смежных науках.

Также требование к степени магистра может быть заменено наличием степени доктора медицины или доктора остеопатической медицины.

Требование к 2-летнему стажу в области STEM-наук может быть заменено 1000 часов полетов на реактивном самолете.

Финалисты конкурса пройдут многочисленные медицинские обследования. В NASA большое внимание уделят способности людей находиться в изоляции.

Анкеты на участие в конкурсе будут приниматься с 6 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года.

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Как будет проходить эксперимент

Продолжительность эксперимента составит 1 год.

На "базе" будет жить 4 члена экипажа.

В течение эксперимента будут имитироваться различные ситуации: выход на поверхность "Марса", ограниченность ресурсов, отказ оборудования, задержка связи, научные исследования, управление дистанционными аппаратами.

Главной целью эксперимента является сбор статистики о том, как человек перенесет длительный период изоляции, находясь в стрессовых условиях.

Участники будут жить на базе Mars Dune Alpha, которая была напечатана на 3D-принтере.

Площадь базы составляет около 520 квадратных метров.

Экипаж каждой миссии будет состоять из 4 членов экипажа и 2 помощников.

Первый эксперимент должен начаться осенью 2022 года. В 2024 и 2025 годах должны состояться, соответственно, второй и третий эксперимент. В каждом этапе будут участвовать разные группы.