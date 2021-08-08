NASA готовится лететь на Марс: начался набор высокомотивированных лиц для исследования
Источник:NASA
Наблюдая за темпами построения космического корабля Илона Маска Starship понимаешь, что база на Марсе – это вопрос ближайших двух десятилетий. Кроме Маска на Марс посматривает и NASA. В агентстве к вопросу подходят немного тщательнее. Поэтому там уже начинают готовиться к долговременным миссиям, которые подвергнут людей, как бы это не звучало, нечеловеческим испытаниям.
Полет к Марсу и длительное пребывание на его поверхности – это задача не из простых. Кроме "банальных" якобы слабой гравитации, радиации, ограничений в еде и воде могут возникнуть и более сложные проблемы. Речь идет о морально-психологическом состоянии астронавтов, которые будут находиться на марсианской базе и их способности преодолевать трудности. Чтобы исследовать это в NASA объявили о начале длительного эксперимента. Его участники будут 1 год жить в закрытом помещении, которое будет имитировать базу людей на Марсе.
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Марсианская база в воображении художника / Фото NASA
Условия отбора участников конкурса
- Быть гражданином США или постоянным жителем страны.
- Возраст кандидата должен быть от 30 до 55 лет.
- Хорошо владеть английским языком.
- Кандидат не должен курить.
- Хорошее физическое состояние.
- Степень магистра в области STEM (инженерия, физика, биология, информатика, математика). 2 года стажа в области STEM-наук.
- Требование к степени магистра может быть заменено 2 годами докторской программы в смежных науках.
- Также требование к степени магистра может быть заменено наличием степени доктора медицины или доктора остеопатической медицины.
- Требование к 2-летнему стажу в области STEM-наук может быть заменено 1000 часов полетов на реактивном самолете.
Финалисты конкурса пройдут многочисленные медицинские обследования. В NASA большое внимание уделят способности людей находиться в изоляции.
Анкеты на участие в конкурсе будут приниматься с 6 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года.
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Как будет проходить эксперимент
- Продолжительность эксперимента составит 1 год.
- На "базе" будет жить 4 члена экипажа.
- В течение эксперимента будут имитироваться различные ситуации: выход на поверхность "Марса", ограниченность ресурсов, отказ оборудования, задержка связи, научные исследования, управление дистанционными аппаратами.
- Главной целью эксперимента является сбор статистики о том, как человек перенесет длительный период изоляции, находясь в стрессовых условиях.
- Участники будут жить на базе Mars Dune Alpha, которая была напечатана на 3D-принтере.
- Площадь базы составляет около 520 квадратных метров.
- Экипаж каждой миссии будет состоять из 4 членов экипажа и 2 помощников.
Первый эксперимент должен начаться осенью 2022 года. В 2024 и 2025 годах должны состояться, соответственно, второй и третий эксперимент. В каждом этапе будут участвовать разные группы.