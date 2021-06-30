NASA выбрало имя манекена, который полетит к Луне

Программа Artemis станет кульминацией технологического развития цивилизации и вернет человека на Луну. Миссия Artemis I станет репетицией перед пилотируемым облетом нашего естественного спутника. Полет с манекеном запланирован на конец 2021 года.

Манекен будет находиться на борту космического корабля Orion, который специально разработан для полетов к Луне. Ранее мы сообщали, что NASA устраивает конкурс, в котором пользователям предлагалось выбрать имя манекена с 8 предложенных. 29 июня 2021 года стало известно название, которое победило в конкурсе и теперь к Луне полетит Commander Moonikin Campos.

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Артуро Кампос, в чью честь назвали манекен / Фото NASA

Чем выдающийся Артуро Кампос, в чью честь назвали манекен

Артуро Кампос был менеджером подсистем электропитания лунного модуля. 13 апреля 1970 года Артуро позвонили, когда он был дома, и сообщили, что на корабле "Аполлон-13" произошла авария. В результате взрыва бака с кислородом №2 корабль летел к Луне без достаточного электропитания.

Артуро был человеком с огромным багажом знаний. Это позволило ему и другим членам наземной команды модифицировать план на случай непредвиденной ситуации, подстроив его под ситуацию, которая сложилась на "Аполлоне-13". Согласно этому плану астронавтам на борту нужно было перенаправить электроэнергию от лунного модуля к командно-служебному.

Инструкции, которые разработал Артуро Кампос с командой, были переданы диспетчерской, а оттуда их передали астронавтам. Процесс отладки занял около 15 часов, и, в конце концов, от лунного модуля на аварийные батареи командно-служебного модуля было перенаправлено достаточно энергии, чтобы обеспечить астронавтов теплом и электроэнергией, которой было достаточно для жизнедеятельности аппарата и навигации в космосе.

Это обеспечило успешное возвращение домой экипажа "Аполлона-13": Джеймса Ловелла, Джона Свайгерта и Фреда Хейза.

Артуро Кампос умер в 2004 году от сердечного приступа. Ему было 66 лет.



Памятные фотографии Джеймса Ловелла и Фреда Хейза с автографами астронавтов, адресованными Артуро Кампосу / Фото NASA