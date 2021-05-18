Миссия Apollo 10 – это генеральная репетиция перед посадкой Apollo 11. В ней экипаж отработал все моменты полета: от выхода на геоцентрическую орбиту до маневров за 14 километров от поверхности Луны.

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Ракета-носитель "Сатурн-5" направляется к стартовому столу на площадке №39-В / Фото NASA

Какую ракету-носитель использовали

Ответ здесь всегда один, если речь идет о "лунных пусках" – гигантах Saturn V.

Это детище немецко-американского конструктора Вернера фон Брауна стало самой мощной ракетой, которая когда-либо существовала на Земле. Высота собранной конструкции достигала 110,6 метра. Стартовая масса – 2 946 тонн.

Saturn V была такой мощной, что выводила на околоземную орбиту 140 тонн полезной нагрузки. В противоположность ей, сегодняшняя самая мощная ракета Falcon Heavy может вывести 63 тонны.

Экипаж корабля

Только в двух миссиях "Аполлон" весь экипаж был представлен опытными астронавтами, которые имели минимум один полет в космос: Apollo 10 Apollo 11. Характерно то, что экипаж "десятки" имел больший опыт космических полетов, чем экипаж "одиннадцатки".

Томас Стаффорд – командир экипажа. Имел за плечами два полета по программе "Джемини". В 1975 году станет командиром экипажа исторической миссии "Союз-Аполлон".

– командир экипажа. Имел за плечами два полета по программе "Джемини". В 1975 году станет командиром экипажа исторической миссии "Союз-Аполлон". Джон Янг – пилот Командного модуля. В то время Янг еще не был легендой. За плечами 30-летнего Джона в 1969 году было два полета по программе "Джемини". Позже Янг станет командиром миссии "Аполлон-16" и высадится на Луне. В 1981 году Янг будет командовать первым в истории полетом шаттла миссии STS-1. А в 1983 командовать первым в истории космическим экипажем из 6 астронавтов.

– пилот Командного модуля. В то время Янг еще не был легендой. За плечами 30-летнего Джона в 1969 году было два полета по программе "Джемини". Позже Янг станет командиром миссии "Аполлон-16" и высадится на Луне. В 1981 году Янг будет командовать первым в истории полетом шаттла миссии STS-1. А в 1983 командовать первым в истории космическим экипажем из 6 астронавтов. Юджин Сернан – пилот лунного модуля. До "Аполлона-10" Сернан летал в космос один раз – вместе с Томасом Стаффордом в миссии "Джемини-9А". В 1972 году Сернан как командир экипажа высадится на Луну в рамках последней миссии "Аполлон-17".

Джон Янг и первый полет космического челнока: миссия STS-1



Сернан, Стаффорд, Янг – готовы лететь к луне / Фото NASA

Цели миссии

Заключались они в отработке всех этапов полета, который ждет Apollo 11: выход на орбиту вокруг Земли, старт к Луне, перестройка отсеков, выход на окололунную орбиту, расстыковка, снижение орбиты, поднятие орбиты, маневры, тестирование системы связи, тестирование фото- и видеоаппаратуры и прочее.



Схема полета Apollo 10 / Фото NASA

Полет к Луне: подборка фотографий



Saturn V в ожидании запуска на стартовой площадке № 39-В / Фото NASA

"Аполлон-10" – это единственная миссия на Луну, старт которой происходил с площадки №39-В. Все остальные "Аполлоны" взлетали с площадки №39-А. Причиной этого послужило то, что площадку "А" в то время уже готовили к запуску "Аполлона-11".



Джон Янг готовится к старту / Фото NASA



Астронавты садятся у Clark Cortez Astronaut / Фото NASA

Это сейчас астронавтов на стартовую площадку везет Tesla Model X, а в те давние времена использовали автобус Clark Cortez Astronaut, который еще называли Astrovan.

Астронавты готовятся к посадке в капсулу Apollo 10 / Фото NASA Астронавты заняли свои места, осталось задраить люк / Фото NASA



Старт Saturn V / Фото NASA

18 мая 1969 года в 16:49 взревели 5 двигателей первой ступени F-1, а от ракеты отделились фермы обслуживания – 110-метровая ракета "Сатурн-5" поднялась в небо

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Старт Apollo 10 на Луну: смотреть видео онлайн

В замедленной съемке это выглядит особенно красиво. Правда, замедленного видео запуска "десятки" нет.

Старт Apollo 11: смотреть видео онлайн

Старт прошел успешно и третья ступень "Сатурна-5" вместе с "Аполлоном" вышла на орбиту 190 на 185 километров.



А в Центре управления полетами – все на иглах; на пульт управления смотрят директора полета Джеральд Гриффин (на переднем плане) и Глинн Ланни / Фото NASA



Удаляясь, астронавты сделали эту поразительную фотографию Земли / Фото NASA

Проверив, все ли с кораблем хорошо, экипаж во второй раз запустил двигатель J-2 на третьей ступени "Сатурн-5" – "Аполлон" начал путешествие с околоземной орбиты к окололунной.

По дороге к нашему спутнику астронавты провели маневр перестройки отсеков.



Вид из Командного модуля на лунный модуль, который закреплен в нише на третьей ступени Saturn V / Фото NASA

Что такое маневр перестройки отсеков

Это маневр отстыковки Командного модуля "Аполлона" от третьей ступени, разворот и пристыковка к лунному модулю"Аполлона". После этого сцепленные аппараты отлетали от третьей ступени и самостоятельно продолжали свой путь.

Маневры Apollo; маневр перестройки отсеков обозначен буквой "а" / Фото Skeptik



Наконец! Цель близко / Фото NASA

Apollo 10 вышел на окололунную орбиту 21 мая 1969 года. Конечная орбита имела параметры 108,5 на 113,8 километра. Теперь настало время расстыковки Командного и лунного модулей.

Расстыковка успешная – Джон Янг остался один в командном модуле / Фото NASA



Джон Янг сфотографировал Лунный модуль, в котором находятся Томас Стаффорд и Юджин Сернан / Фото NASA

Групповой полет двух модулей продолжался около 25 минут. Затем Янг перевел командный модуль на другую орбиту, чтобы корабли не столкнулись.

На Лунном модуле включили двигатель посадочной ступени, чтобы снизить перицентр до 14 километров над поверхностью Луны.

Что такое перицентр и апоцентр

Перицентр – это ближайшая к поверхности точка орбиты. Апоцентр – самая удаленная от поверхности точка орбиты.

В баки лунного модуля было залито меньше горючего, чем в баки тех "Аполлонов", которые должны были садиться на поверхность. Исследователь Крейг Нельсон считает, что так сделали для того, чтобы "Аполлон-10" не сел на Луну.

Снизившись до высоты 14 километров, Стаффорд и Сернан начали тесты. Провели маневры, изучали ориентиры на будущем месте посадки "Аполлона-11", провели тест системы связи и системы радиолокатора.

После этого начался этап подъема и состыковки с Командным модулем. Предварительно, лунный модуль отделился от посадочной ступени. Когда корабли сблизились, то процесс стыковки провел Джон Янг.



Джон Янг сделал эту фотографию во время процесса сближения / Фото NASA



Перед стыковкой / Фото NASA

Снижение над Луной: смотреть видео онлайн

Фотографии Луны

Фотография Луны, сделанная из лунного модуля / Фото NASA



Кратер на Луне / Фото NASA



Кратер / Фото NASA



Поверхность Луны / Фото NASA



Кратер Гигинус / Фото NASA

Возвращение домой

На 32-м витке был запущен маршевый двигатель Командного модуля "Аполлона-10" и корабль взял курс на Землю.

Как и в случае с дорогой к Луне, траектория движения была оптимальной. Поэтому космический корабль выполнил только одну коррекцию орбиты из четырех запланированных.



Астронавты наблюдали, как в иллюминаторах увеличивается Земля / Фото NASA

26 мая в 16:52 по Всемирному координированному времени состоялся вход капсулы космического корабля "Аполлон-10" в атмосферу Земли. В этот момент скорость космического корабля была 11 038 километров в час.



На Земле их уже ждали / Фото NASA

Мужчин быстро забрал вертолет, который отвез их на борт авианосца "Принстон"; впоследствии подобрали капсулу "Аполлона" / Фото NASA



Юджин Сернан, Томас Стаффорд и Джон Янг дали NASA важный опыт координации двух космических кораблей на лунной орбите / Фото NASA



Свой опыт они передали и будущегому экипажу Apollo 11; слева направо: Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин, Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Нил Армстронг, Джон Янг / Фото NASA

Нил Олден Армстронг и Эдвин Юджин Олдрин высадятся на поверхность нашего спутника через два месяца – 20 июля 1969 года.