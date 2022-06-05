Polestar выпустит ограниченной серией экспериментальный "прокаченный" электромобиль BST Edition 270

Шведский производитель электромобилей Polestar объявил о планах изготовить и продать 270 экземпляров экспериментального 476-сильного седана BST Edition 270. Это специальная прокаченная версия модели Polestar 2, которая поступит в продажу в Европе, Китае и Северной Америке.

За основу спецверсии была взята серийная модель Polestar 2 Long Range Dual с двумя электродвигателями и увеличенным запасом хода – мощность машины подняли с 408 до 476 л.с., крутящий момент – с 660 до 680 Н·м, а дорожный просвет пришлось снизить на 2 мм, чтобы обеспечить машине хорошую управляемость.

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Электромобиль получил 21-дюймовые колеса и резину Pirelli PZero Rosso 245/35 R21, специально разработанную для этой модели. Наконец, в этом случае стандартные для линейки 4-поршневые тормоза Brembo. Отмечаются амортизаторы Öhlins и пружины, жесткость которых была повышена на 20%.

Электромобиль поступит в продажу по цене 75 500 долларов, можно выбрать серую (Thunder) или белую (Snow) окраску кузова или доплатить 1 000 долларов за матовую черную полосу. Серийное производство Polestar 2 BST Edition 270 стартует в середине года, а первые поставки придется подождать до IV квартала.

Галерея BST Edition 270

Напомним, что американский автопроизводитель Buick – один из старейших концернов и саббренд GM – намерен отказаться от бензинового прошлого и стать исключительно электрическим автобрендом. Компания показала электрический концепт-кар Wildcat и заявила, что с этого момента ведет подготовку к глобальному ребрендингу.

У Wildcat пока нет конкретных спецификаций – концепт-кар призван лишь намекнуть на то, как будут выглядеть будущие электромобили Buick. Модель поставляется в формате спортивного купе с вытянутым корпусом и агрессивным дизайном, что напоминает старые модели бренда.

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Электрический мотоцикл

Итальянский производитель электрических мотоциклов Energica представил модель премиум-класса – Experia. Она идеальна для дальних путешествий по скоростному шоссе, но также подходит для регулярных поездок по городу.

Стоимость Energica Experia пока не раскрывается. Компания принимает бесплатные предзаказы от всех желающих – для регистрации достаточно ввести свои данные и адрес доставки на сайте производителя. Поставки Experia должны начаться в третьем квартале 2022 года.