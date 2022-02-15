Поле кратеров в Вайоминге: как оно образовалось

Поверхность Земли подвергалась ударам астероидов довольно часто. Однако эрозия все сглаживает, и отыскать места ударов довольно сложно. Но в Вайоминге существует целое поле с десятками кратеров.

На территории штата Вайоминг, США, вблизи городка Дуглас ученые обнаружили несколько десятков кратеров разного размера. Такая находка – настоящее сокровище для исследователей, потому что может многое рассказать о прошлом не только Земли, но и Солнечной системы. Сначала было предположение, что такое большое количество кратеров образовались из-за фрагментации материнского астероида во время входа в атмосферу. Но дальнейшие исследования опровергли это: оказалось, что причиной образования кратеров является разлет обломков.

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Эллиптический кратер в Вайоминге / Фото Geo Science World

Как образовалось поле кратеров в Вайоминге

В общем был обнаружен 31 кратер с диаметрами от 10 до 70 метров, которые были образованы обломками размером 4 – 8 метров в диаметре. Хотя изначально и было предположение, что большое количество кратеров образовалось из-за фрагментации астероида или кометы, скоро от гипотезы отказались. На это есть две основные причины:

Открывали все больше кратеров, которые располагались на очень большой площади.

Некоторые кратеры имели эллиптическую форму, что говорит об ударе тела, которое двигалось под очень острым углом.

Если бы тело фрагментировалось, то обломки все равно бы не разлетелись на такую большую площадь и не могли образовать эллиптические (вытянутые) кратеры. Также исследователи заметили, что кратеры сконцентрированы возле группы и выровнены по определенной траектории. Все эти данные говорят о том, что поле кратеров образовано вторичными обломками большого космического тела.

Изучив выравнивание кратеров по определенной линии и исследовав эллиптические кратеры, ученые обнаружили вероятное место, откуда те должны были прилететь и куда должен был врезаться астероид или комета. Оно расположено в 150 – 200 километрах от вторичных кратеров. Ученые предполагают, что крупное космическое тело врезалось в Землю около 280 миллионов лет назад на скорости 700 – 1000 метров в секунду, образовав кратер с диаметром 50 – 65 километров.