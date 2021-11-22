Проверяйте продавца

Покупать вещи у сомнительных продавцов – не самая лучшая идея, даже если предложение выглядит интересным. Перед тем как начать общение, проверьте дату регистрации аккаунта на площадке, изучите профиль продавца: насколько хорошо он заполнен, есть ли отзывы других покупателей, каков общий рейтинг на сайте объявлений. Если аккаунт зарегистрирован давно, а рейтинга и отзывов нет, это повод насторожиться.

Не пропустите Более тысячи украинцев купили Cоvid-сертификат в очередной поддельной "Дии"

Отзывы клиентов – один из главных факторов, влияющих на принятие решения о покупке. Мошенники это знают и добавляют на сайт поддельные ревю. Как правило, в таких текстах встречаются одинаковые обороты, по типу "отличное качество", "честная цена", "остался доволен покупкой".

Не ведитесь на "выгодные предложения"

Значительная скидка на популярный товар – еще один прием, с помощью которого онлайн-дельцы пытаются продать подделку или вещь с дефектом. Шары нет. Оригинальная сумка GUCCI или новый iPhone не могут стоить дешево, как бы этого ни хотелось.

Обычно при перепродаже цена на новую вещь составляет 50–70% от первоначальной суммы, на подержанную – 30–50%. Чтобы понять реальную стоимость, проанализируйте предложения других продавцов. Если цена кажется низкой, прислушайтесь к интуиции – возможно, перед вами реплика или предмет с дефектом.

Во время распродаж активизируются не только продавцы, но и мошенники / Фото Unsplash

Спрашивайте дополнительную информацию

Чтобы не тратить время, некоторые моменты лучше узнать перед встречей с продавцом. Например, при покупке iPhone попросите отправить серийный номер гаджета и скриншот с данными о состоянии батареи.

При покупке одежды уточните размер и поинтересуйтесь, нет ли фото вещи на модели или манекене. Все ли хорошо с бирками, серийным номером и лого бренда.

Обратите внимание! Отказ послать дополнительную информацию станет поводом усомниться в честности продавца. Также не лишним будет уточнить причину продаж или наличие дефектов.

Не оставляйте площадку и не переходите по ссылкам

У вас было, что вы получали письма якобы из банка или популярного онлайн-сервиса, требовавшего обновить данные, в том числе "подтвердить" номер кредитной карты? Если да, то вы уже знаете, как выглядит фишинг.

На сайтах объявлений схемы фишинга, как правило, проворачиваются в чате между покупателем и продавцом. Под любым предлогом мошенники пытаются перевести покупателя на сторонний ресурс. Причиной этого является система защиты на популярных площадках, блокирующая подозрительные ссылки в мессенджерах.

Полезно Рейтинг самых популярных паролей в Украине и мире в 2021 году: насколько все плохо

Схема работает так: после нажатия на фишинговую ссылку пользователь переходит на

подставной сайт, внешне похожий на оригинальный ресурс. Многие не замечают подмены и оформляют покупку, оставляя данные банковских карт аферистам.

Фишинг сегодня очень популярный и действенный метод среди мошенников / Фото Unsplash Не переходите по ссылкам, отправленным в подозрительных письмах, соцсетях и мессенджерах. Также не стоит загружать вложенный файл из сообщений, которых не ждали. Если вы сомневаетесь, проверить подозрительную ссылку можно в специальном чат-боте в Viber или Telegram. Важно! Чтобы попасть в чат-бот, нужно загрузить и отсканировать QR-код, который перебросит в Viber. После этого скопируйте адрес ссылки и отправьте в чат. Если ссылка не принадлежит ни одному из популярных маркетплейсов: IZI.ua, Prom.ua, Shafa.ua, Bigle.ua, OLX.ua, Besplatka.ua, Obyava.ua, система предупредит вас и пришлет дальнейший план действий. Не соглашайтесь на предоплату Схема мошенничества с предоплатой одна из самых популярных. В основе метода лежит синдром упущенной выгоды: продавец уверяет, что за товарами выстроилась очередь, но достанется он тому, кто первым внесет предоплату. В результате манипуляций покупатель переживает, что вещь купят, и воспринимает информацию менее критично. Чтобы не рисковать, заказывайте доставку вещей наложенным платежом или воспользуйтесь опцией безопасной оплаты. Эта функция есть у большинства популярных сайтов объявлений. При покупке через безопасную оплату площадка замораживает часть суммы, пока покупатель не заберет посылку на почте. При условии, что все хорошо, деньги поступают на счет продавца, а если товар не подошел – сумма возвращается на карточку покупателя. Если продавец отказывается от безопасной оплаты и говорит, что товар в другой стране или городе, лучше найти того, кто готов встретиться лично. Заведите отдельную карту для онлайн-шопинга Как правило, мошенники хотят получить номер карты, срок действия и трехзначный код на обороте кредитки. Именно эти данные нужны, чтобы сделать онлайн-шопинг за ваш счет. Максимально обезопасить себя можно, если завести отдельную кредитную или виртуальную карту и использовать только для онлайн-шоппинга. Пополняйте ее только на сумму, которую хотите потратить. При таком подходе бояться нечего: если эти карты украдут, выше установленного лимита присвоить не получится.

Отдельная карта для шопинга – хорошая идея / Фото Unsplash

Еще один способ – активировать механизм защиты SecureCode для Mastercard и Verified by Visa для карт Visa. В этом случае любую попытку списания средств нужно будет подтверждать кодом SMS. Подобные функции защиты активируются на сайте или в приложении банка.

Важно! Никогда не сообщайте номер паспорта и данные кредитных карт. Эти службы безопасности сайтов объявлений не требуют такой информации.

Читайте на сайте Американское ФБР сломали хакеры с чувством юмора

Если стали жертвой мошенников

Если вы заподозрили продавца в мошенничестве, напишите в службу поддержки сайта объявлений, на котором пытались купить или продать вещь. А если все-таки успели сообщить данные карт аферистам и только потом поняли, что столкнулись с мошенниками, позвоните банку и попросите заблокировать карту, а затем обратитесь в киберполицию.