Проверяйте продавца
Покупать вещи у сомнительных продавцов – не самая лучшая идея, даже если предложение выглядит интересным. Перед тем как начать общение, проверьте дату регистрации аккаунта на площадке, изучите профиль продавца: насколько хорошо он заполнен, есть ли отзывы других покупателей, каков общий рейтинг на сайте объявлений. Если аккаунт зарегистрирован давно, а рейтинга и отзывов нет, это повод насторожиться.
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Отзывы клиентов – один из главных факторов, влияющих на принятие решения о покупке. Мошенники это знают и добавляют на сайт поддельные ревю. Как правило, в таких текстах встречаются одинаковые обороты, по типу "отличное качество", "честная цена", "остался доволен покупкой".
Не ведитесь на "выгодные предложения"
Значительная скидка на популярный товар – еще один прием, с помощью которого онлайн-дельцы пытаются продать подделку или вещь с дефектом. Шары нет. Оригинальная сумка GUCCI или новый iPhone не могут стоить дешево, как бы этого ни хотелось.
Обычно при перепродаже цена на новую вещь составляет 50–70% от первоначальной суммы, на подержанную – 30–50%. Чтобы понять реальную стоимость, проанализируйте предложения других продавцов. Если цена кажется низкой, прислушайтесь к интуиции – возможно, перед вами реплика или предмет с дефектом.
Во время распродаж активизируются не только продавцы, но и мошенники / Фото Unsplash
Спрашивайте дополнительную информацию
Чтобы не тратить время, некоторые моменты лучше узнать перед встречей с продавцом. Например, при покупке iPhone попросите отправить серийный номер гаджета и скриншот с данными о состоянии батареи.
При покупке одежды уточните размер и поинтересуйтесь, нет ли фото вещи на модели или манекене. Все ли хорошо с бирками, серийным номером и лого бренда.
Не оставляйте площадку и не переходите по ссылкам
У вас было, что вы получали письма якобы из банка или популярного онлайн-сервиса, требовавшего обновить данные, в том числе "подтвердить" номер кредитной карты? Если да, то вы уже знаете, как выглядит фишинг.
На сайтах объявлений схемы фишинга, как правило, проворачиваются в чате между покупателем и продавцом. Под любым предлогом мошенники пытаются перевести покупателя на сторонний ресурс. Причиной этого является система защиты на популярных площадках, блокирующая подозрительные ссылки в мессенджерах.
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Схема работает так: после нажатия на фишинговую ссылку пользователь переходит на
подставной сайт, внешне похожий на оригинальный ресурс. Многие не замечают подмены и оформляют покупку, оставляя данные банковских карт аферистам.
Отдельная карта для шопинга – хорошая идея / Фото Unsplash
Еще один способ – активировать механизм защиты SecureCode для Mastercard и Verified by Visa для карт Visa. В этом случае любую попытку списания средств нужно будет подтверждать кодом SMS. Подобные функции защиты активируются на сайте или в приложении банка.
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Если стали жертвой мошенников
Если вы заподозрили продавца в мошенничестве, напишите в службу поддержки сайта объявлений, на котором пытались купить или продать вещь. А если все-таки успели сообщить данные карт аферистам и только потом поняли, что столкнулись с мошенниками, позвоните банку и попросите заблокировать карту, а затем обратитесь в киберполицию.