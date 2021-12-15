Официальные чат-боты для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсах запустили в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger. Открываются они, в том числе, и непосредственно с главной страницы Укрзализныци в Facebook.

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Билеты в мессенджере

В Украине буквально несколько компаний, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса, поэтому сегодня Укрзализныця делает несколько неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении,

– говорит руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Что касается Facebook Messenger, то он уже является привычной средой общения с компанией, но теперь его возможности расширяются. Кроме билета в Facebook можно заказать себе и ланчбокс в дорогу.

С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры Укрзализныци могут:

Купить билеты на все поезда дальнего следования и скоростные поезда Интерсити+.

Возвращать ранее приобретенные билеты.

Смотреть расписание рейсов и онлайн табло станций.

Проверять, на какую платформу прибывает поезд.

Билеты на поезд теперь в Apple Wallet и Google Pay

Кроме того, Укрзализныця объявила, что пассажиры теперь смогут легко добавлять приобретенные в официальном чат-боте билеты в кошельки Apple Wallet и Google Pay.

Путешественники во всем мире привыкли, что они могут добавлять авиабилеты, подтверждение бронирования отелей, страховые полисы в кошельки Apple Wallet, Google Pay. Это очень удобно – иметь платежные карты, а также все билеты в одном электронном кошельке. Теперь такая услуга доступна и для пассажиров Укрзализныци, которые покупают билеты с помощью нашего удобного бота,

– говорит Евгений Ентис, руководитель пассажирских IT-проектов Укрзализныци.

После оплаты билета клиент может в один клик добавить его в кошелек Apple Wallet или же Google Pay и показать проводнику или стюарду для контроля.