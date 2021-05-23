Покинули ли "Вояджеры" Солнечную систему

Автоматические межпланетные станции Voyager путешествуют космосом почти 44 года. Они улетели от Земли на расстояние, которое даже сложно представить. Покинули ли они Солнечную систему? Читайте на Техно24

Оба космических аппарата были запущены в 1977 году. Voyager 2 стартовал первым, 20 августа. Voyager 1 улетел в путешествие чуть позже – 5 сентября. Но, несмотря на поздний старт, Voyager 1 значительно обогнал своего собрата.

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Плакат Voyager / Фото NASA

Насколько далеко залетели "Вояджеры"

Расстояние от Земли до Солнца достигает в среднем 149,5 миллиона километров. Это называется 1 астрономическая единица. Если перевести это в световые минуты, то получится примерно 8,4 световые минуты.

Марс максимально "залетает" на расстояние 1,6 астрономические единицы от Солнца, что равняется 13 световым минутам.

Юпитер максимально располагается на расстоянии почти 5,5 астрономических единиц, что равняется чуть больше, чем 45 световым минутам.

Самая отдаленная планета от Солнца, Нептун, находится в афелии на расстоянии более 30 астрономических единиц. Это более 4 световых часов.

А теперь сравните эти значения с расстоянием, которое пролетели "Вояджеры":

Voyager 1 – расположен от Солнца на расстоянии почти 22 миллиарда километров. Это примерно 153 астрономические единицы. От Земли до Voyager 1 сигнал "долетает" за 21 час. Voyager 2 – расположен от Солнца на расстоянии более 19 миллиардов километров. Это примерно 127 астрономические единицы. От Земли до Voyager 2 сигнал "долетает" за 17 часов и 32 минуты.

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Тематический плакат, посвященный Voyager 2 / Фото NASA

Покинули ли аппараты Солнечную систему

Вглядываясь в эти гигантские расстояния, которые преодолели межпланетные автоматические станции может показаться, что да, они покинули Солнечную систему. Но в действительности это не так, им до предела нашей звездной системы путешествовать еще очень долго.

Этот миф появился после того, как человечество узнало о выходе аппаратов в межзвездное пространство.

Где край Солнечной системы

Пределы Солнечной системы можно определить сферой Хилла. Это сфера, в пределах которой доминирует гравитация Солнца.

Когда именно аппараты преодолеют эту границу – неизвестно, ведь человечество точно не знает, какая у Солнца сфера Хилла. Voyager 1 примерно через 30 тысяч лет выйдет за пределы облака Оорта. Voyager 2 понадобится на это больше времени – около 35 тысяч лет.

Скорее всего аппараты будут блуждать нашей Галактикой еще долгие миллионы лет.