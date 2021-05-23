Оба космических аппарата были запущены в 1977 году. Voyager 2 стартовал первым, 20 августа. Voyager 1 улетел в путешествие чуть позже – 5 сентября. Но, несмотря на поздний старт, Voyager 1 значительно обогнал своего собрата.

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Voyager
Плакат Voyager / Фото NASA

Насколько далеко залетели "Вояджеры"

Расстояние от Земли до Солнца достигает в среднем 149,5 миллиона километров. Это называется 1 астрономическая единица. Если перевести это в световые минуты, то получится примерно 8,4 световые минуты.

  • Марс максимально "залетает" на расстояние 1,6 астрономические единицы от Солнца, что равняется почти 14 световым секундам.
  • Юпитер максимально располагается на расстоянии почти 5,5 астрономических единиц, что равняется чуть больше, чем 45 световым минутам.
  • Самая отдаленная планета от Солнца, Нептун, находится в афелии на расстоянии более 30 астрономических единиц. Это более 4 световых часа.

А теперь сравните эти значения с расстоянием, которое пролетели "Вояджеры":

  1. Voyager 1 – расположен от Солнца на расстоянии почти 22 миллиардов километров. Это примерно 153 астрономические единицы. От Земли до Voyager 1 сигнал "долетает" за 21 час.
  2. Voyager 2 – расположен от Солнца на расстоянии более 19 миллиардов километров. Это примерно 127 астрономические единицы. От Земли до Voyager 2 сигнал "долетает" за 17 часов и 32 минуты.

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Вояджер 2
Тематический плакат, посвященный Voyager 2 / Фото NASA

Покинули ли аппараты Солнечную систему

Вглядываясь в эти гигантские расстояния, которые преодолели межпланетные автоматические станции может показаться, что да, они покинули Солнечную систему. Но в действительности это не так, им до предела нашей звездной системы путешествовать еще очень долго.

Этот миф появился после того, как человечество узнало о выходе аппаратов в межзвездное пространство.

Где край Солнечной системы

Пределы Солнечной системы можно определить сферой Хилла. Это сфера, в пределах которой доминирует гравитация Солнца.

Когда именно аппараты преодолеют эту границу – неизвестно, ведь человечество точно не знает, какая у Солнца сфера Хилла. Voyager 1 примерно через 30 лет лет выйдет за пределы облака Оорта. Voyager 2 понадобится на это больше времени – около 35 тысяч лет.

Скорее всего аппараты будут блуждать нашей Галактикой еще долгие миллионы лет.