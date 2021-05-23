Оба космических аппарата были запущены в 1977 году. Voyager 2 стартовал первым, 20 августа. Voyager 1 улетел в путешествие чуть позже – 5 сентября. Но, несмотря на поздний старт, Voyager 1 значительно обогнал своего собрата.
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Плакат Voyager / Фото NASA
Насколько далеко залетели "Вояджеры"
Расстояние от Земли до Солнца достигает в среднем 149,5 миллиона километров. Это называется 1 астрономическая единица. Если перевести это в световые минуты, то получится примерно 8,4 световые минуты.
- Марс максимально "залетает" на расстояние 1,6 астрономические единицы от Солнца, что равняется почти 14 световым секундам.
- Юпитер максимально располагается на расстоянии почти 5,5 астрономических единиц, что равняется чуть больше, чем 45 световым минутам.
- Самая отдаленная планета от Солнца, Нептун, находится в афелии на расстоянии более 30 астрономических единиц. Это более 4 световых часа.
А теперь сравните эти значения с расстоянием, которое пролетели "Вояджеры":
- Voyager 1 – расположен от Солнца на расстоянии почти 22 миллиардов километров. Это примерно 153 астрономические единицы. От Земли до Voyager 1 сигнал "долетает" за 21 час.
- Voyager 2 – расположен от Солнца на расстоянии более 19 миллиардов километров. Это примерно 127 астрономические единицы. От Земли до Voyager 2 сигнал "долетает" за 17 часов и 32 минуты.
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Тематический плакат, посвященный Voyager 2 / Фото NASA
Покинули ли аппараты Солнечную систему
Вглядываясь в эти гигантские расстояния, которые преодолели межпланетные автоматические станции может показаться, что да, они покинули Солнечную систему. Но в действительности это не так, им до предела нашей звездной системы путешествовать еще очень долго.
Этот миф появился после того, как человечество узнало о выходе аппаратов в межзвездное пространство.
Где край Солнечной системы
Пределы Солнечной системы можно определить сферой Хилла. Это сфера, в пределах которой доминирует гравитация Солнца.
Когда именно аппараты преодолеют эту границу – неизвестно, ведь человечество точно не знает, какая у Солнца сфера Хилла. Voyager 1 примерно через 30 лет лет выйдет за пределы облака Оорта. Voyager 2 понадобится на это больше времени – около 35 тысяч лет.
Скорее всего аппараты будут блуждать нашей Галактикой еще долгие миллионы лет.