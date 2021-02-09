После увольнения с поста гендиректора Amazon, миллиардер Джефф Безос, сосредоточит все внимание на своей аэрокосмической компании Blue Origin. Безос отметил, что его компанию ждет решающий год и жесткая конкуренция со стороны SpaceX, которую возглавляет Илон Маск.

О своем увольнении из Amazon 57-летний Безос заявил в начале февраля. Всем известна увлеченность Безоса космосом, и вряд ли его устроит нынешнее состояние Blue Origin, которая заметно отстала от SpaceX в области орбитальных перевозок и проиграла SpaceX и United Launch Alliance контракты на запуски в рамках программы National Security Space Launch на миллиарды долларов, которые начинаются в 2022 году.

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Как дела у Blue Origin на космическом рынке

Сейчас Blue Origin конкурирует со SpaceX, а также Dynetics, принадлежащего военному подрядчику Leidos Holdings, за контракты на строительство нового лунного посадочного модуля для потенциально многомиллиардного проекта NASA по доставке астронавтов на Луну.



Лунный лендер Blue Moon

Отмечается, что получение контракта на создание лунного посадочного модуля и выполнения его разработки рассматривается Безосом и другими руководителями как жизненно важный момент для Blue Origin.

Напомним, что Безос ежегодно продавал акции Amazon на сумму около 1 миллиарда долларов для финансирования Blue Origin, и это, по его словам, было "самой важной работой", которую он исполнял.