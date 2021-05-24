Появление шестого пальца на руке существенно меняет работу мозга: результаты эксперимента

Некоторые ученые считают, что скорость эволюции наших биологических тел не успевает за нашими потребностями, и нам нужны новые, дополнительные пальцы. Но готово ли человечество их принять?
Большой палец руки дал нашим предкам использовать примитивные инструменты и создавать то, чего нет в дикой природе. Это небывало ускорило темпы развития людей.
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Шестой палец руки
Несколько лет назад дизайнер Данные Клод запустила проект "Третий большой палец". Тогда это был просто интересный прототип – визуализация идеи. Однако ней быстро заинтересовались в Университетском колледже Лондона и применили разработки для организации серии экспериментов. Ученые хотели понять, как мозг человека реагировать на такие внезапные "расширения" возможностей тела. Ведь одно дело заменить потерянную конечность протезом, пусть и функциональным, но совсем другое – дать организму то, чего у него никогда не было.
Иногда такого шестого пальца действительно очень не хватает / Фото Dani Clode
Люди так долго жили с рукой из четырех обычных и одного отставленного в сторону пальца, что перестали обращать на это внимание. Неважно, держите вы молоток, нож или поручень в метро, хватка почти всегда одинакова. Сигналы от мозга мало меняются.
Это также видно на примере так называемых фантомных болей, когда утраченных конечностей физически нет, но в мозгу почти ничего не меняется. Нервная система и механизмы управления телом достаточно консервативны, поэтому существует множество сомнений в том, как люди будут реагировать на протезы и такие дополнительные конечности.
Исследования показали, что человек очень быстро привыкает к новым, искусственных конечностей / Фото Dani Clode
Результат эксперимента
- Исходное возбуждение в активности мозга, когда испытуемые учились обращаться с еще одним пальцем, уже к пятому дню сошло на нет.
- Движения людей все еще оставались неуклюжими, но мозг больше не воспринимал искусственный палец как нечто чужеродное.
- Это насторожило исследователей, ведь нет гарантии, что процесс является обратимым – мы можем столкнуться с проблемой, когда человек при работе с дополнительными пальцами настолько привыкнет с ними, что их отключение будет восприниматься как реальная травма и потеря.