Большой палец руки дал нашим предкам использовать примитивные инструменты и создавать то, чего нет в дикой природе. Это небывало ускорило темпы развития людей.

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Шестой палец руки

Несколько лет назад дизайнер Данные Клод запустила проект "Третий большой палец". Тогда это был просто интересный прототип – визуализация идеи. Однако ней быстро заинтересовались в Университетском колледже Лондона и применили разработки для организации серии экспериментов. Ученые хотели понять, как мозг человека реагировать на такие внезапные "расширения" возможностей тела. Ведь одно дело заменить потерянную конечность протезом, пусть и функциональным, но совсем другое – дать организму то, чего у него никогда не было.



Иногда такого шестого пальца действительно очень не хватает / Фото Dani Clode

Люди так долго жили с рукой из четырех обычных и одного отставленного в сторону пальца, что перестали обращать на это внимание. Неважно, держите вы молоток, нож или поручень в метро, хватка почти всегда одинакова. Сигналы от мозга мало меняются.

Это также видно на примере так называемых фантомных болей, когда утраченных конечностей физически нет, но в мозгу почти ничего не меняется. Нервная система и механизмы управления телом достаточно консервативны, поэтому существует множество сомнений в том, как люди будут реагировать на протезы и такие дополнительные конечности.



Исследования показали, что человек очень быстро привыкает к новым, искусственных конечностей / Фото Dani Clode

Результат эксперимента