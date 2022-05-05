Появилось приложение-трекер, которое отслеживает и показывает потери оккупантов

Компания Alty при поддержке Генерального Штаба ВСУ разработала мобильное приложение-трекер. Он предназначен для одной цели – отображение информации о потерях оккупантов в войне в Украине.

Как работает программа

Приложение выводит на экран смартфона актуальную на момент просмотра статистику по потерям личного состава и военной технике оккупантов. Программа имеет набор виджетов для удобного вывода информации на рабочий экран.

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Сейчас приложение доступно только на платформе iOS (версия для Android будет доступна несколько позже) и называется "РКИН: трекер потерь оккупанта". Все данные, отраженные в виджете, внимательно изымаются специалистами Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины из проверенных источников. Можно самостоятельно выбрать размер виджета от маленького до большого.

Маленький покажет только потери живой силы врага.

Средний также добавит в список технику.

Большой показывает всю информацию с главного экрана приложения.



Приложение-трекер потерь оккупанта / Фото Alty

На главном же экране при запуске программы можно ознакомиться с актуальной информацией о количестве потерь по отдельным категориям. Также можно увидеть соотношение обезвреженной техники врага к количеству техники противника вблизи границ Украины, которая по состоянию на 24 февраля 2022 года и потенциально остается на территории Украины.

Дополнительные функции программы:

Полезной опцией приложения является карта воздушных тревог, которая также имеет оповещения о воздушной тревоге, которые можно настроить по регионам.

Ко всему прямо в приложении можно задонатить деньги в поддержку ВСУ через фонд Help Ukraine от monobank.

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Что известно о компании Alty

Alty – украинская ИТ-компания, с 2009 года занимающаяся разработкой программного обеспечения. Компания специализируется на сервисах полного цикла в сфере разработки и дизайна мобильных приложений для банковских и финтех клиентов по всему миру. Alty занималась разработкой продуктов для таких компаний как: monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, UKRSIBBANK, Raiffeisen Bank International и других.