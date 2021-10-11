Сегодня почти не осталось сомнений в том, что задолго до Колумба берегов Нового света, Северной Америки, достигли викинги. Более того, они даже устроили там колонию, которая, правда, долго не продержалась на чужбине. Но ученые обнаружили, что на севере Италии уже в 1345 году было известно о существовании земли за океаном. Об этом стало известно после исследований рукописи Cronica universalis миланского монаха-доминиканца Гальванеуса Фламмы.

Читайте на сайте Древнейшая карта Америки, которую нарисовали викинги, оказалась подделкой



Генуя, родной город Колумба, в 1481 году / Фото Wikipedia

Кто оставил Христофора Колумба позади

Рукопись Cronica universalis монаха Гальванеуса Фламмы была обнаружена в 2013 году. Но тщательно исследовать ценный исторический документ смогли лишь недавно. Провел исследование специалист по латинской литературе профессор Паоло Кьеза.

Ученый узнал, что генуэзские моряки знали о существовании Америки почти за 150 лет до "открытия" Нового света Колумбом. Эту землю они называли Маркланд. Очевидно, что название "перекочевало" до генуэзцев от скандинавских народов, ведь именно Маркландом называли остров Лабрадор викинги. Также в документе присутствует информация о Гренландии.

Сама личность писателя не вызывает сомнений. Гальванеус Фламма имеет и другие исторические произведения. В исследуемой рукописи Cronica universalis монах описывает далекие земли достаточно рационально. Монах рассказывает, где узнал слухи и умеет отделить фантазии от реальности.

Однако, откуда сами генуэзцы узнали о существовании Нового света точно не указано. Паоло Кьеза считает, что о существовании Маркланда генуэзские моряки узнали от скандинавов или британцев. Это неудивительно, ведь город Генуя долгое время был мощным торгово-морским портом.