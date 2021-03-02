В сети появились свежие детали о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A52. В частности, известно, что это устройство поступит на рынок в двух модификациях – с поддержкой связи 4G и 5G.

В общем, инсайдеры обнародовали полные характеристики и даже фото Samsung Galaxy A52. Новинка поступит в продажу в странах Европы уже в марте.

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Характеристики Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 получит процессор Snapdragon 750G и дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом модификация с поддержкой только связи 4G будет иметь дисплей с максимальной частотой обновления 90 Гц и чипсетом Snapdragon 730G.

Для обеих моделей максимальная яркость изображения дисплеев составляет 800 кд/м2, а диагональ экрана – 6,5 дюйма при разрешении FHD+. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

В обоих вариантах будет применена 4-модульная камера. Главный широкоугольный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора с пикселями размерами 0,8 мк. В устройстве также есть сверхширокоугольный модуль с 12-мегапиксельным сенсором и два 5-мегапиксельных модули.

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Фронтальная камера расположилась в отверстии дисплея, она оснащена 32-мегапиксельным сенсором.

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