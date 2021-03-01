Появились фото и характеристики смартфона Meizu 18 Pro
Уже через несколько дней Meizu должен презентовать свое новое поколение флагманских смартфонов. Но в сети появились фото упаковки Meizu 18 Pro. Также источники назвали некоторые характеристики флагмана.
Источник:SlashLeaks
Как видно на снимках, смартфон оснащен дисплеем с небольшим отверстием для фронтальной камеры. Здесь будет установлена одинарная фронтальная камера.
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Что еще известно о Meizu 18 Pro
Новинка должна получить дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешение 2К.
В тыльной части можно увидеть камеру, содержащую 6 компонентов. 4 из них – это датчики изображений, а также вспышка и, вероятно, ToF-сенсор. По слухам, главный модуль камеры имеет разрешение 50 Мп. Также предусмотрена система оптической стабилизации изображения.
Так может выглядеть Meizu 18 Pro / Фото Slashleaks
Кроме того, производитель заявлял, что новинка получит флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888, работающий в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR5.
Известно, что автономность обеспечивает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой 40-ваттной подзарядки. Из коробки здесь будет установлена операционная система Android 11.
Когда увидим
Презентация Meizu 18 Pro и Meizu 18 запланирована на 3 марта.
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