Как мы сообщали ранее, в марте компания Apple запланировала очередную презентацию. Сейчас в сети появилась точная дата этой презентации, ее подтвердили два известных сетевых информатора.

Дата презентации О планах провести первую в 2021 году презентацию 23 марта 2021 года сообщили инсайдеры Джон Проссер и DuanRui. Оба хорошо себя зарекомендовали относительно прошлых утечек, связанных с Apple. Интересно Apple запатентовала новый разъем, который может прийти на смену Lightning Что покажут По предварительной информации, в этот день Apple может наконец показать метку-маячок AirTags. Напомним, ее релиз уже несколько раз откладывали.

Также источники говорят, что Apple представит новую линейку планшетов iPad, в частности модели серий Pro и Mini.

Мы можем увидеть беспроводные наушники AirPods. Они должны получить укороченную ножку или вообще будут без нее.

Еще одной новинкой, которую могут представить в марте, станет телеприставка Apple TV с игровой направленностью.