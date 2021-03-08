Появилась дата мартовской презентации Apple
Как мы сообщали ранее, в марте компания Apple запланировала очередную презентацию. Сейчас в сети появилась точная дата этой презентации, ее подтвердили два известных сетевых информатора.
Источник:MacRumors
Дата презентации
О планах провести первую в 2021 году презентацию 23 марта 2021 года сообщили инсайдеры Джон Проссер и DuanRui. Оба хорошо себя зарекомендовали относительно прошлых утечек, связанных с Apple.
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Что покажут
- По предварительной информации, в этот день Apple может наконец показать метку-маячок AirTags. Напомним, ее релиз уже несколько раз откладывали.
- Также источники говорят, что Apple представит новую линейку планшетов iPad, в частности модели серий Pro и Mini.
- Мы можем увидеть беспроводные наушники AirPods. Они должны получить укороченную ножку или вообще будут без нее.
- Еще одной новинкой, которую могут представить в марте, станет телеприставка Apple TV с игровой направленностью.
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