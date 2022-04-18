Поисковая система DuckDuckGo больше не показывает в выдаче пиратские сайты
Источник:TorrentFreak
Поисковая система Google, как известно, удаляет из своей выдачи ссылки на пиратские ресурсы. DuckDuckGo, которая всегда позиционировалась как конфиденциальная, независимая и беспристрастная, до сих пор этому противостояла.
Поисковая система, разработанная Габриэлем Вайнбергом в 2008 году, позволяла по запросу названия найти ссылки на нелегальные фильмы, сериалы, игры, музыку и другой контент, тогда как Google, скорее всего, предложит пользователю легальные варианты – магазины, стриминговые сервисы, официальные сайты.
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Удар по пиратству
Как сообщает источник, DuckDuckGo перестало показывать результаты поиска для крупных нелегальных сайтов, среди которых:
- The Pirate Bay,
- 1337x,
- Fmovies,
- NYAA.se,
- Lookmovie.io.
Они отсутствуют не только в общей выдаче – даже ограниченный их доменными именами поиск не дает результатов.
Что интересно, источник опубликовал скриншоты, на которых видна попытка осуществить поиск на The Pirate Bay. В случае выдачи вообще не получилось ничего. Мы провели аналогичный опыт. В Украине сайт выдал только ссылку на главную страницу, однако контент на самом сайте так же не ищет.
Результат поиска в DuckDuckGo / Скриншот 24 канала
Отсутствие результатов не связано со страной, ручное перемещение параметров региона результаты выдачи не изменило. Очевидно, DuckDuckgo просто удалил все URL-адреса thepiratebay.org из своего индекса.
Что касается менее популярных пиратских ресурсов, особенно российских, то все они на месте и продолжают попадать в выдачу.
Своей популярностью DuckDuckGo во многом обязан именно репутации поисковой системы, заботящейся о конфиденциальности своих пользователей и свободной от любой цензуры. Повлияет ли это как-то на количество пиратских просмотров? Вряд ли, ведь пользователь может легко провести поиск не в DuckDuckGo, а на самом сайте.
Администрация пока не дала никаких комментариев по поводу нового режима работы.