Поисковая система, разработанная Габриэлем Вайнбергом в 2008 году, позволяла по запросу названия найти ссылки на нелегальные фильмы, сериалы, игры, музыку и другой контент, тогда как Google, скорее всего, предложит пользователю легальные варианты – магазины, стриминговые сервисы, официальные сайты.

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Удар по пиратству

Как сообщает источник, DuckDuckGo перестало показывать результаты поиска для крупных нелегальных сайтов, среди которых:

The Pirate Bay,

1337x,

Fmovies,

NYAA.se,

Lookmovie.io.

Они отсутствуют не только в общей выдаче – даже ограниченный их доменными именами поиск не дает результатов.

Что интересно, источник опубликовал скриншоты , на которых видна попытка осуществить поиск на The Pirate Bay. В случае выдачи вообще не получилось ничего. Мы провели аналогичный опыт. В Украине сайт выдал только ссылку на главную страницу, однако контент на самом сайте так же не ищет.



Результат поиска в DuckDuckGo / Скриншот 24 канала

Отсутствие результатов не связано со страной, ручное перемещение параметров региона результаты выдачи не изменило. Очевидно, DuckDuckgo просто удалил все URL-адреса thepiratebay.org из своего индекса.

Что касается менее популярных пиратских ресурсов, особенно российских, то все они на месте и продолжают попадать в выдачу.

Своей популярностью DuckDuckGo во многом обязан именно репутации поисковой системы, заботящейся о конфиденциальности своих пользователей и свободной от любой цензуры. Повлияет ли это как-то на количество пиратских просмотров? Вряд ли, ведь пользователь может легко провести поиск не в DuckDuckGo, а на самом сайте.