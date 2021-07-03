Бывшие сотрудники Google запустили свой платный поисковик без рекламы и слежки

Компанию Google постоянно критикуют за чрезмерный сбор информации о пользователях ее сервисов, которую она использует для лучшей настройки рекламы. Ее бывшие сотрудники решили создать альтернативу поисковой системе Google. Она будет платной и не будет следить за пользователями.

Новая поисковая система Neeva обещает пользователям никому не передавать их данные, а также не показывать рекламу. Работает она пока только в США.

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Про Neeva

Три месяца сервис можно использовать бесплатно, в тестовом режиме.

По истечении пробного периода пользователям предложат ежемесячную подписку за 4,95 доллара.

Neeva блокирует сторонние трекеры.

По умолчанию Neeva сохраняет поисковые запросы в течение 90 дней, но пользователь в любой момент может удалить историю и запретить ее сохранение.

Сервис можно интегрировать с почтовыми сервисами, календарями и платформами облачного хранения данных.

Интерфейс поисковой системы / Фото Neeva

Как минимум 20 процентов доходов Neeva обещает отдавать партнерам, которые создают контент, если их материалы используются для прямых ответов на запросы в Neeva.

Neeva выбрала для своего продвижения два слогана: "Здесь нет рекламы" и "Вы не продукт". Внизу страницы с результатами поиска есть ссылки на Apple, Bing и Yelp. По словам компании, поисковик еще будут дорабатывать, а в июле запланировано несколько крупных запусков.