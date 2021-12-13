Поиски девятой планеты дали неожиданный результат

Астрономия сегодня настолько "обросла" разнообразными устройствами, что сбор данных идет очень быстро. Поэтому ученые просто не успевают их прорабатывать и предлагают помочь любителям.

Такая практика приносит хорошие результаты: так, например, были обнаружены открыты тысячи новых переменных звезд и даже карликовая галактика. А еще раньше, в рамках проекта Backyard Worlds: Planet 9, был обнаружен коричневый карлик. Теперь этот же проект, который нацелен на поиски девятой планеты и коричневых карликов на фотографиях телескопа WISE, принес очередной результат – вероятное открытие новой экзопланеты астрономом-любителем.

Полезное на сайте Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Экзопланета в системе BD+60 1417AB / Фото Physe

Подробнее об открытии

В рамках проекта Backyard Worlds: Planet 9 был обнаружен объект, который, вероятно, является экзопланетой, как сформировалась примерно 50 – 150 миллионов лет назад. Открытие сделал астроном-любитель Йорг Шюмман, который является активным участником проекта.

Планета достаточно велика и имеет массу около 10 – 20 масс Юпитера и может оказаться даже коричневым карликом – переходным звеном между планетами и звездами. От материнской звезды удаленный объект на очень большое расстояние, которое примерно в 1 660 раз превышает удаленность Земли от Солнца составляет более 248 миллиардов 630 миллионов километров.

Поскольку масса объекта точно не определена и, по предположениям ученых, составляет 10 – 20 масс Юпитера, то и нельзя точно установить, является ли он планетой. Дело в том, что объекты, массивнее Юпитера в 13 раз классифицируют как коричневые карлики. Поэтому и не известно, является ли объект в системе BD + 60 1417AB экзопланетой, или – коричневым карликом. Дальнейшие наблюдения с помощью более мощных телескопов помогут понять это.