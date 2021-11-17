Планеты, пригодные для жизни: как вести поиски в ближайшей звездной системе

Сегодня открыты тысячи экзопланет. Большинство из них – крупные газовые гиганты. Поэтому ученые концентрируют свои силы и ресурсы для поиска землеподобных планет в зонах, пригодных для жизни, где существуют комфортные температуры. Соответственно, тамошние планеты тоже могут оказаться пригодными для понятной нам жизни.

Чтобы отыскать небольшие, по космическим меркам, землеподобные планеты в зонах, пригодных для жизни, нужны очень чувствительные телескопы. Отличным кандидатом для первоочередных исследований является ближайшая к Солнцу звездная система Альфа Кентавра (Альфа Центавра). Именно на ней сосредоточится миссия TOLIMAN.

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Альфа Кентавра А и В, сфотографированные телескопом Hubble / Фото NASA

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Проксима Кентавра – это красный карлик, один из компонентов системы Альфа Кентавра и ближайшая к нам звезда. Возле Проксимы была обнаружена экзопланета, которая расположена в зоне, пригодной для жизни. Но наличие его, там сомнительна, ведь красные карлики характерны мощными вспышками, которые могли стерилизовать планету. Правда, последние исследования свидетельствуют, что гипотетическая жизнь все же могла не пострадать на Проксиме Кентавра b.

Интересны для изучения и поиска потенциальных планет, пригодных для жизни, две другие звезды системы Альфа Кентавра А и В. Обе звезды похожи на Солнце. Поэтому именно на них будет концентрироваться внимание миссии TOLIMAN, в пределах которой на околоземную орбиту будет запущен телескоп для поиска экзопланет в этой системе.



Так будет выглядеть телескоп для поиска экзопланет миссии TOLIMAN / Фото Phys

Ученые проекта TOLIMAN уверены, что именно в системе Альфа Кентавра человечество сделает свои первые шаги в межзвездной экспансии, поэтому изучение системы – это важный шаг в астрономии.

Телескоп, который будет исследовать ближайшую звездную систему, не будет большим и не будет иметь мощной "хаббловской" оптики. Это не позволит ему напрямую рассмотреть гипотетические планеты в системе Альфа Кентавра. Замысел ученых иной – чувствительные измерения расположения звезд.

Телескоп миссии TOLIMAN будет измерять расположение звезд в системе, что и даст возможность обнаружить планеты. Это называется методом радиальных скоростей. Если коротко, то планета и звезда относительно друг друга вращаются вокруг общего центра масс – барицентра. Извне мы бы наблюдали это так, словно звезда слегка колыхаются. Чувствительные устройства телескопа TOLIMAN не способны будут разглядеть экзопланету, но такие колебания они зафиксируют, что и даст нам понимание о количестве планет вокруг звезды, приблизительной массы и другие данные.

Метод радиальных скоростей: смотреть видео