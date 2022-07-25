Марионеточный режим кремля блокирует поиск Google на временно оккупированных территориях Украины
Через несколько дней после того, как российские власти наложили на Google многомиллиардный штраф, на временно оккупированных территориях Украины коллаборанты начали блокировать поисковую систему компании. В пятницу утром украинские города Донецк и Луганск объявили о запрете на поиск Google во всем восточном регионе страны, оккупированном российскими войсками.
Как сообщает 24 канал, информация о блокировке поисковика Google появилась в телеграмм-канале диниса пушилина – главаря террористического квазигосударственного образования "Донецкая народная республика".
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Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Идет настоящее преследование россиян, навязывание лжи и дезинформации. В авангарде информационных технологий в этом отношении является поисковая система Google,
– лихорадочно бредит коллаборант.
Это далеко не первая "жесткая" позиция марионеточных правителей, установленных россией на временно оккупированных территориях Украины против технологических компаний. Так, в мае на этой территории запретили гражданам доступ к Facebook и Instagram на том основании, что обе платформы "разрешали призывы к насилию против русскоязычных пользователей".
Следует отметить, что это был зеркальный шаг после того, как в россии запретили Facebook и Instagram по подобным причинам – социальные сети позволяли угрожать убийством Владимиру Путину и российским военным лидерам – еще в марте.
Несмотря на запрет на различные платформы Twitter и Meta, больше всего, что россия сделала против Google и ее дочерней компании YouTube, это наложило некоторые штрафы и довело российское крыло компании до банкротства. Некоторые эксперты считают, что YouTube слишком технологично сложен, чтобы заменить его аналогом на российской территории, и не имеет немедленной замены (о RuTube даже упоминать не стоит), в отличие от американских социальных сетей, у которых есть конкуренты и аналоги в России, как – ВК.
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Может ли Россия технически ограничить работу Google на оккупированных территориях
Да, такая возможность есть и раньше, как мы упоминали выше, такие ограничения применялись не только в отношении Facebook и Instagram, но и мессенджера Viber. Хотя в случае с последним сделать это не так легко и компания запросто обходит этот запрет.
Другое дело, что такой запрет означает новый и более агрессивный шаг в цифровых ограничениях на временно оккупированных территориях, введенных Россией. Вполне реально, что Москва обеспечивает цифровую инфраструктуру для реализации таких ограничений, как это происходит с оружием.