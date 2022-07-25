Через несколько дней после того, как российские власти наложили на Google многомиллиардный штраф, на временно оккупированных территориях Украины коллаборанты начали блокировать поисковую систему компании. В пятницу утром украинские города Донецк и Луганск объявили о запрете на поиск Google во всем восточном регионе страны, оккупированном российскими войсками.

Как сообщает 24 канал, информация о блокировке поисковика Google появилась в телеграмм-канале диниса пушилина – главаря террористического квазигосударственного образования "Донецкая народная республика".

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Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Идет настоящее преследование россиян, навязывание лжи и дезинформации. В авангарде информационных технологий в этом отношении является поисковая система Google,

– лихорадочно бредит коллаборант.

Это далеко не первая "жесткая" позиция марионеточных правителей, установленных россией на временно оккупированных территориях Украины против технологических компаний. Так, в мае на этой территории запретили гражданам доступ к Facebook и Instagram на том основании, что обе платформы "разрешали призывы к насилию против русскоязычных пользователей".

Следует отметить, что это был зеркальный шаг после того, как в россии запретили Facebook и Instagram по подобным причинам – социальные сети позволяли угрожать убийством Владимиру Путину и российским военным лидерам – еще в марте.

Несмотря на запрет на различные платформы Twitter и Meta, больше всего, что россия сделала против Google и ее дочерней компании YouTube, это наложило некоторые штрафы и довело российское крыло компании до банкротства. Некоторые эксперты считают, что YouTube слишком технологично сложен, чтобы заменить его аналогом на российской территории, и не имеет немедленной замены (о RuTube даже упоминать не стоит), в отличие от американских социальных сетей, у которых есть конкуренты и аналоги в России, как – ВК.

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Может ли Россия технически ограничить работу Google на оккупированных территориях

Да, такая возможность есть и раньше, как мы упоминали выше, такие ограничения применялись не только в отношении Facebook и Instagram, но и мессенджера Viber. Хотя в случае с последним сделать это не так легко и компания запросто обходит этот запрет.

Другое дело, что такой запрет означает новый и более агрессивный шаг в цифровых ограничениях на временно оккупированных территориях, введенных Россией. Вполне реально, что Москва обеспечивает цифровую инфраструктуру для реализации таких ограничений, как это происходит с оружием.