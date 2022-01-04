Похожи на настоящие картины: телевизоры Samsung The Frame получат матовый экран

Компания Samsung усовершенствовала уникальную линейку своих дизайнерских телевизоров The Frame, которые в 2022 году получат матовое покрытие экрана, которое на ощупь напоминает полотно или бумагу.

Следует отметить, что одной из основных функций The Frame является демонстрация произведений искусства. Предыдущие поколения могут точно подбирать баланс белого и яркость изображения на основе окружающего освещения, чтобы у пользователя не возникало сомнений, что перед ним настоящая картина, а не цифровое изображение.

Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung

В то же время есть одна особенность, позволяющая обнаружить, что перед вами телевизор, а не картина и с этой проблемой Samsung будет бороться в новой линейке The Frame. Речь идет о солнечных бликах, которые поверхность экрана отражает и матовое покрытие должно существенно улучшить ситуацию.

Не отличить от настоящих картин

Представляя новое антибликовое покрытие дисплея Samsung надеется, что произведения искусства будут выглядеть на The Frame гораздо реалистичнее, чем раньше.

Магазин художественных произведений, в котором можно приобрести картины для демонстрации The Frame, предлагает пользователям более 1600 картин.

В 2022 году The Frame будет предлагаться в семи разных размерах от 32 до 85 дюймов. Относительно технических характеристик они будут примерно такими, как и в прошлом году. The Frame обеспечит поддержку 4K HDR и позволит запускать игры с разрешением 4К с частотой 120 кадров в секунду благодаря поддержке HDMI 2.1. К сожалению, Samsung по-прежнему продолжает полностью игнорировать Dolby Vision.

Информация о ценах и доступности телевизоров Samsung The Frame 2022 должна будет появиться поближе к моменту их выхода на рынок, который состоится в ближайшие месяцы.